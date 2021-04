La Russie lance une inspection majeure de ses troupes

La Russie a entamé une inspection planifiée de «préparation au combat» de son armée, a déclaré le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Au total, 4 048 exercices de diverses portées sont prévus pour le mois d'avril.

Des exercices militaires de grande échelle dans le cadre des contrôles de préparation au combat pour la période d'entraînement hivernal ont été lancés dans les troupes russes, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, le 6 avril. «Conformément au plan de formation des forces armées, les contrôles ont commencé dans les centres de commandement militaire, les unités et formations militaires», a déclaré le général des armées.

«Les troupes se sont déplacées vers des terrains d'entraînement pour organiser des exercices tactiques, exercices tactiques spéciaux et force contre force. Je suis chargé d'assurer une haute qualité des contrôles et de la sécurité dans le mouvement des échelons militaires et du matériel militaire», a ajouté Sergueï Choïgou.

Au total, 4 048 exercices de diverses portées, dont 812 exercices d'entraînement collectif simulé de force contre force, auront lieu en avril dans 101 champs d’entraînement et 520 installations. Les exercices se déroulent sur le territoire de tous les districts militaires du comté et de la flotte du Nord, ainsi que dans les régions de l'extrême Nord, des îles Kouriles et de la péninsule du Kamtchatka, selon les données du ministère russe de la Défense.

Toutes les branches et services militaires des forces armées russes seront impliqués dans les contrôles de préparation au combat. Une commission de l'état-major russe procédera à une inspection dans le district militaire oriental de la Russie dans le cadre de ces exercices. Les principaux entraînements au combat se tiendront dans les champs d'entraînement de Tsugol et Sergeïevski du district militaire oriental, a fait savoir le ministère.