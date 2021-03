Roumanie : des milliers de manifestants défilent contre les mesures sanitaires

Le 29 mars, des milliers de manifestants ont défilé dans 24 villes de Roumanie pour s'opposer à l'entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires. A Bucarest, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre en fin de manifestation.

Le 29 mars, des milliers de Roumains ont répondu à l'appel du parti conservateur AUR (Alliance pour l'unité des Roumains) et de son chef, George Simion, qui s'oppose aux nouvelles mesures sanitaires décrétées le 28 mars par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Ces rassemblements et défilés ont eu lieu dans 24 villes du pays, et notamment dans la capitale, Bucarest, où plusieurs incidents ont éclaté avec les forces de l'ordre en fin de manifestation. Comme le rapporte Euronews, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes après avoir reçu des projectiles, plusieurs d'entre eux ont été blessés et une centaine de manifestants ont été arrêtés.

«Je souhaite vraiment que nous conservions nos droits civiques, c'est en rapport avec la démocratie de chaque Etat, qui n'existe pas qu'en Amérique, mais aussi en Roumanie. Je souhaite que nous ayons un Etat qui ne soit pas autoritaire ou totalitaire», a déclaré un manifestant au micro d'Euronews. «Nous voulons la liberté, nous voulons la justice, mais plus de restrictions. Au bout de 12 mois, après un an, rien n'est résolu, même si un vaccin est apparu», a déclaré un autre contestataire.

Interdiction de voyager dans le pays, couvre-feu, fermeture des magasins

Les nouvelles mesures décrétées par les autorités interdisent aux citoyens de voyager à l'intérieur du pays. Elles se traduisent également par l'application d'un couvre-feu à 20h ainsi qu'une fermeture des magasins à 18h dans les localités où le taux d'incidence est de plus de 7,5 cas de Covid-19 pour mille habitants. Pour les localités avec un taux d’incidence supérieur à 4, les magasins fermeront à partir de 18h les vendredis, samedis et dimanches.

Ces nouvelles règles avaient été proposées par le Comité national d'urgence (CNSU) et sont entrées en vigueur le 28 mars au soir. Le 29 mars, la Roumanie enregistrait son plus grand nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation depuis le début de la pandémie – près de 1 400 –, plus de 13 000 personnes étant actuellement hospitalisées dans les pays.

Les autorités ont également précisé que des restrictions supplémentaires, y compris des mises en quarantaine, pouvaient être appliquées par les autorités locales compétentes.

Comme le rapporte le Washington Post, depuis le début de l'épidémie, la Roumanie, qui compte un peu plus de 19 millions d'habitants, a enregistré 940 000 cas de Covid-19 dont 23 234 sont morts. Le pays a néanmoins débuté sa campagne de vaccination et près de 3 millions de doses de vaccin ont déjà été administrées.