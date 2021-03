Mercedes-Benz, Coca-Cola : la présidence de l'UE sponsorisée... par des marques

Lobbying caché ? La Croatie, la Roumanie ou le Portugal ont fait financer une partie de leur mandat à la présidence tournante de l'Union européenne par des acteurs privés. Selon Marianne, la France compterait recourir à cette pratique en 2022.

Pratique étonnante du côté de l'Union européenne et de sa présidence tournante, renouvelée tous les six mois : l'hebdomadaire Marianne rapporte que des marques sont autorisées à sponsoriser le pays qui assure cette fonction, officiellement pour aider à financer la tenue d'événements. Officieusement, le journal souligne qu'il pourrait s'agir de lobbying dissimulé.

Actuellement, c'est le Portugal qui assure la présidence, depuis janvier 2021, jusqu'au 30 juin. Et se fait pour cela aider financièrement par l'entreprise portugaise The Navigator Company, l'un des leaders mondiaux de la production de papier. Comme le rapporte Marianne, la firme s'était vu accorder en 2020 un prêt de 27 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement, ainsi que 33 millions d’euros d’avantages fiscaux en 2019, dans le cadre de sa stratégie de décarbonation.

La France sponsorisée début 2022 ?

«Chaque Etat est libre d’être financé en cash ou en nature par n’importe quelle boîte privée» car il n'y a «aucune règle sur ce sponsoring au niveau européen», explique à l'hebdomadaire le journaliste Jean Comte, qui travaille sur les affaires européennes. «Il y a en effet très peu de transparence sur les montants réels dépensés par les sponsors. On ne sait pas non plus si ces derniers ont une influence sur la politique», poursuit auprès de Marianne Vicky Cann, de l’ONG Corporate Europe.

Ainsi, au premier semestre 2020, la Croatie avait fait sponsoriser sa présidence de l'UE par Citroën, Peugeot et l'entreprise pétrolière croate INA, «fournisseur officiel d’essence» dans le pays, alors que se votait à cette période le Pacte vert pour l'Europe. Un an plus tôt, de janvier à juin 2019, la Roumanie avait reçu des financements de Coca-Cola, Renault et Mercedes-Benz, qui avaient déboursé chacun plus de 40 000 euros pour apparaître comme sponsor officiel et assurer la fourniture de biens et de services.

Au premier semestre 2022, après la présidence de la Slovénie de juillet à décembre 2021, ce sera au tour de la France d'assurer cette fonction. Toujours selon Marianne, le financement d'environ 10% de son mandat devrait être assuré par des sponsors. Dont les noms ne sont pas encore connus.