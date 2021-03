Belgique : la chanson Chaud cacao d'Annie Cordy accusée de colporter des stéréotypes sur l'Afrique

Chaud cacao, titre populaire d'Annie Cordy disparue en septembre 2020, est accusé de véhiculer des stéréotypes sur l'Afrique par Mireille-Tsheusi Robert, présidente du Bamko, un «centre de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir.e.s.».

Alors que, dans une volonté visant à gommer son passé colonial, la région de Bruxelles a décidé de renommer le tunnel Léopold II en l'honneur d'Annie Cordy, une polémique a éclaté autour de Chaud cacao, l'un des titres phares de la chanteuse décédée en septembre 2020 à l'âge de 92 ans. D'après plusieurs féministes et membres d'associations antiracistes, ce célèbre tube véhiculerait des stéréotypes sur l'Afrique.

Comme le rapporte le média belge Le Soir, un débat sur le sujet était organisé le 14 mars sur le plateau de RTL-TVI. D'après Mireille-Tsheusi Robert, présidente du Bamko, un centre féministe de réflexion et d'action sur le racisme anti-noirs, c'est «l'esprit de la chanson» qui poserait problème.

La militante féministe Apolline Vranken a pour sa part considéré que des personnalités plus consensuelles auraient pu être choisies pour remplacer le nom de Léopold II. «On est persuadés qu'il y a beaucoup de figures du matrimoine (sic) bruxellois et de féministes qui n'ont pas eu des actions ou des propos problématiques. Donc, effectivement, on remet un peu en question ce choix-là».

La nièce de la chanteuse cherche toujours «ce qu'il peut y avoir de raciste là-dedans»

De son côté, la nièce de la chanteuse, Michèle Lebon, s'est étonnée de ces déclarations, considérant qu'elle connaissait la chanson par cœur et qu'elle cherchait toujours à savoir ce «ce qu'il peut y avoir de raciste là-dedans», tout en assurant qu’il n’y avait en tout cas pas d’intentions racistes dans ce tube emblématique. Un point de vue qui semble même partagé par la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) qui a posté le 15 mars un tweet cinglant se demandant si le racisme présumé dénoncé par certains évoquait des «dragons siffleurs» ou encore des «loups-garous».

Désolé de déranger les dingues mais dans « Chaud cacao », le racisme vise-t-il les « dragons siffleurs », les crabes-tambours ou les « loups-garous » ? C’est pour un ami belge qui voudrait se rendre sur l’île aux merveilles. Merci. #ilssontdevenusfoushttps://t.co/w4UubdoYm4 — Licra (@_LICRA_) March 15, 2021

Comme le rappelle Valeurs Actuelles, la situation prend une tournure cocasse puisque cette polémique est initialement partie d'une proposition faite par le gouvernement de la région de Bruxelles de renommer le tunnel Léopold II (qui a subi de lourds travaux) afin de faire disparaître de la ville les accusations de racisme envers l'ancien roi belge tout en féminisant l'espace public.

Ce choix avait d'ailleurs été celui des internautes qui avaient pris part à une consultation en ligne. L'interprète de Tata Yoyo et de La Bonne du curé l'avait emporté avec 22% des voix devant 14 autres personnalités féminines, comme la résistante Andrée De Jongh, la romancière née à Bruxelles Marguerite Yourcenar, la juriste et féministe belge Marie Popelin et d'autres figures comme Marie Curie, Rosa Parks ou Simone Veil.