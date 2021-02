L'administration Biden laisse entendre qu'elle ajoutera le genre «X» aux documents officiels

Les Etats-Unis de Joe Biden envisagent la possibilité de délivrer des documents d'identité portant la mention «X» pour les personnes transgenres se définissant comme non binaires et intersexuées.

Joe Biden est un fervent défenseur des droits des LGBTQ. Après avoir autorisé les athlètes transgenres nées hommes à concourir dans les compétitions féminines, son administration envisage désormais d'ajouter le marqueur de genre «X» à tous les documents fédéraux, y compris les passeports et cartes de sécurité sociale, selon l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), rapporte USA Today le 22 février 2021.

Après des années de lobbying et de procédures judiciaires, les personnes non binaires et intersexuées pourront ainsi obtenir des documents officiels qui reflètent leur identité telle qu'elles la conçoivent.

La Maison Blanche n'a cependant pas présenté de calendrier pour le déploiement de cette mesure ni commenté la manière dont cette politique pourrait être mise en œuvre. Matt Hill, un porte-parole de la Maison Blanche, a toutefois déclaré que le président Joe Biden restait déterminé à délivrer des identifiants non binaires, conformément à la promesse qu'il avait formulée au cours de sa campagne. «Le président Biden reste déterminé à faire progresser les efforts des Etats et du gouvernement fédéral qui permettent aux Américains transgenres et non binaires de mettre à jour leurs documents d'identification pour refléter fidèlement leur identité de genre, d'autant plus que les personnes transgenres et non binaires continuent d'être victimes de harcèlement ou se voient refuser l'accès à des services parce que leurs documents d'identification n'affirment pas leur identité», a déclaré Matt Hill dans une déclaration au média The 19th.

Selon USA Today, les défenseurs de la cause transgenre espèrent qu'à long terme, le sexe pourra être rayé des pièces d'identité à moins que cela ne soit indispensable, comme pour les passeports où le droit international exige des marqueurs de genre. L'ACLU pousse également l'administration à adopter une politique qui permette l'auto-attestation du sexe, permettant aux personnes trans, non binaires et intersexes de mettre à jour leurs marqueurs de genre fédéraux sans soumettre de documentation médicale d'un changement de genre.