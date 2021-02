Russie : la peine de prison ferme d'Alexeï Navalny confirmée en appel

La justice russe a confirmé en appel que la peine de prison avec sursis prononcée contre Alexeï Navalny en 2014 était transformée en sentence ferme du fait de multiples violations de son contrôle judiciaire.

Ce 20 février 2021, un tribunal de Moscou a confirmé en appel la transformation d'une peine de prison avec sursis prononcée en 2014 contre Alexeï Navalny en sentence ferme. Le tribunal a en outre légèrement réduit d'un mois et demi sa condamnation et l'opposant russe devra finalement purger une peine de deux ans et demi de prison.

Le 2 février dernier, la justice russe avait transformé en peine de prison ferme les trois ans et demi avec sursis prononcés en 2014 contre Alexeï Navalny dans une affaire de détournement de fonds. L'opposant russe comparaissait pour avoir violé à de multiples reprises en 2020 les conditions du contrôle judiciaire exigé par cette peine. La juge Natalia Repnikova avait alors indiqué qu'il devrait purger trois ans et demi de prison de sa peine prononcée en 2014, moins les mois qu'il avait passés assigné à résidence cette année-là. Il avait alors faire appel de ce jugement.

L'opposant russe avait été interpellé à son retour en Russie le 17 janvier, comme l'avaient annoncé en amont les autorités, puis incarcéré pour 30 jours. En cause : il ne s'était pas présenté à l'enregistrement auprès de l’inspection pénitentiaire à au moins six reprises au cours de l'année 2020 : les 13 janvier, 27 janvier, 3 février, 16 mars, 6 juillet et 17 août.

En ce qui concerne la condamnation de 2014, Alexeï Navalny avait été jugé coupable de détournements dans la filiale russe du groupe français Yves Rocher, via une entreprise de transport qu'il détenait avec son frère Oleg. Ce verdict avait été dénoncé par la Cour européenne des droits de l'Homme.

Ce 20 février, Alexeï Navalny comparaîtra par ailleurs devant une autre juge dans le cadre d'un procès pour diffamation d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale.