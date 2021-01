Etats-Unis : une école organise des réunions en fonction de l'origine ethnique des participants

Une école de Los Angeles propose des sessions de «dialogue et de renforcement de la communauté» auxquelles les participants sont invités à s'inscrire en fonction de leur origine ethnique ou de leur orientation sexuelle.

Dans l'objectif d'améliorer son fonctionnement, la très élitiste école Brentwood à Los Angeles (Californie) proposera en février et mars prochains des groupes de paroles facultatifs divisés selon l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou la religion des participants. Sur le formulaire en ligne d'inscription, on peut ainsi sélectionner son appartenance communautaire, pour permettre ainsi à l'école de séparer, lors de ces réunions, les Noirs, Blancs, Hispaniques, Asiatiques, juifs, membres de la communauté LGBT...

Ces discussions virtuelles de 60 minutes intitulées «sessions de dialogue et de renforcement de la communauté» sont optionnelles et visent à recueillir «des commentaires constructifs et des recommandations sur la façon dont Brentwood peut améliorer l'approche globale de l'école en matière de diversité, d'équité, de lutte contre le racisme et d'inclusion». Ces groupes séparés ont pour but de créer un environnement «psychologiquement sûr».

Selon le Los Angeles Times, la Brentwood School a compté parmi ses élèves les enfants de l'acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, de l'acteur Jack Nicholson, et du réalisateur Oliver Stone.