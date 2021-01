«Impact nocif» : Disney+ bloque l'accès aux enfants de certains classiques pour leurs «stéréotypes»

Peter Pan, La Belle et le clochard, Les Aristochats, Dumbo : des grands classiques disponibles sur Disney+ étaient déjà précédés de messages de mise en garde. Cette fois-ci, la plateforme les bloque pour les comptes enfants.

Alors que la plateforme Disney+ avait déjà choisi de diffuser des avertissements relatifs aux contenus présentant une image détériorée de la diversité depuis 2020 en France et 2019 aux Etats-Unis, le géant américain du divertissement passe à la vitesse supérieure en bloquant ces contenus sur les comptes pour enfants. Ils sont seulement disponibles aux comptes pour adultes désormais.

Le journaliste de BFMTV, Raphaël Grably explique sur Twitter : «Sur Disney+ France, Peter Pan, La Belle et le clochard ou Les Aristochats sont désormais inaccessibles depuis les profils "enfants" en raison de clichés jugés racistes. Un message d'avertissement s'affiche au lancement depuis un profil "adulte". Les messages d'avertissement avaient été annoncés en octobre dernier, mais pas – à ma connaissance – le fait que ces dessins animés ne puissent plus être joués avec un compte "enfants".»

Sur @DisneyPlusFR, Peter Pan, La Belle et le clochard ou Les Aristochats sont désormais inaccessibles depuis les profils "enfants" en raison de clichés jugés racistes.



Un message d'avertissement s'affiche au lancement depuis un profil "adulte".

Le message qui s'affichait déjà depuis quelque temps transmettait cet avertissement : «Ce programme comprend des représentations datées et/ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l’époque et le sont encore aujourd’hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son impact nocif, apprendre de ce contenu et d’engager le dialogue et de construire un avenir plus inclusif, ensemble. Disney s’engage à créer des histoires sur des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la formidable diversité de la richesse culturelle et humaine à travers le monde.»

Les stéréotypes véhiculés par certaines des œuvres ciblées par Disney+ datent des années 1940 (Dumbo), 1950 (Peter Pan, La Belle et le clochard) et même des années 1970 pour Les Aristochats.