Russie : Poutine décrète une vaccination de masse contre le Covid à partir de la semaine prochaine

Le président russe a annoncé que la campagne de vaccination de masse de la population contre le Covid-19 débuterait dès la semaine prochaine, à l'aide de Spoutnik V.

Vladimir Poutine a annoncé ce 13 janvier le début imminent d'une campagne de vaccination de masse de l’ensemble de la population russe contre le Covid-19. Celle-ci doit commencer dès la semaine prochaine, selon le dirigeant, et un calendrier plus précis de mise en œuvre devrait suivre.

«Aujourd’hui l’expérience le montre : il est tout à fait évident [que le vaccin russe Spoutnik V] est, à mon avis, le meilleur du monde», a commenté Vladimir Poutine, poursuivant : «Aucun autre médicament de ce genre ne fait preuve de ce niveau de protection et de sécurité. C’est une réussite indiscutable.»

Les chiffres publiés quotidiennement par les autorités russe font état de 3,42 millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie et plus de 62 000 décès mais ces statistiques ne recensent que les morts confirmées dont la cause directe est le coronavirus, après autopsie. Selon des chiffres basés sur une définition plus large des causes de décès, quelque 186 000 personnes sont mortes des suites du Covid-19 en Russie depuis le début de l'épidémie.

La vaccination de la population russe à l'aide du Spoutnik V avait déjà commencé début décembre, à destination des populations jugées prioritaires, notamment les personnes âgées et le personnel médical et scolaire. Des lots du vaccin russe ont par ailleurs été envoyés dans plusieurs pays, notamment en Biélorussie, en Serbie et en Argentine. Au total, plus de 50 pays ont demandé à acheter quelque 1,2 milliard de doses de Spoutnik V, a indiqué le Fonds russe d'investissements directs (RFPI), qui finance le développement du vaccin.

Les doses destinées à la distribution internationale seront produites en Inde, au Brésil, en Chine, en Corée du Sud et dans d'autres pays, tandis que la Russie se concentrera sur la conduite de sa propre campagne de vaccination à grande échelle.