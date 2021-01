340 millions de chrétiens persécutés dans le monde, un chiffre aggravé par la pandémie de Covid-19

L'ONG Portes ouvertes a publié un rapport indiquant que plus de 340 millions de chrétiens ont été «fortement persécutés» à travers le monde en 2020, un chiffre en augmentation de 30% par rapport à 2019 et aggravé par la crise sanitaire due au Covid.

L’ONG protestante Portes ouvertes publie chaque année un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Celui qui porte sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 est publié le 13 janvier 2021, et son Index mondial de persécution des chrétiens est visible sur le site de l'association.

L'association relève que plus de 340 millions de chrétiens ont été «fortement persécutés» dans le monde l'an dernier, un phénomène en constante augmentation et qui a été exacerbé par la pandémie de Covid-19.

Ces 340 millions de chrétiens de toutes branches – catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes – ont subi des discriminations allant de l'«oppression quotidienne discrète» aux «violences les plus extrêmes». Les données de 2019 rapportaient qu’environ 260 millions de chrétiens avaient été persécutés et 2 983 tués en raison de leur religion, des chiffres déjà en augmentation par rapport à 2018 et certainement sous-estimés. L'étude de Portes ouvertes cantonne en effet son étude à 50 pays alors que, selon elle, «74 pays ont présenté des niveaux de persécution extrêmes».

Des persécutions aggravées par la pandémie de Covid-19 et concentrée en Afrique et en Asie

En 2020, «les minorités chrétiennes persécutées ont dû faire face à des violences sans précédent et une plus grande discrimination. La Covid-19 a amplifié les tendances que nous voyons émerger depuis plusieurs années», selon l'ONG partenaire d'Open Doors International et qui existe en France depuis 1976. Une amplification due au fait que les chrétiens ont dans certains endroits été désignés comme bouc-émissaires responsables de l'épidémie, discriminés dans l'accès aux aides alimentaires gouvernementales, exposés délibérément à la maladie (avec des professionnels de santés chrétiens auquel on assigne des patients atteints du Covid-19, parfois sans protection) ou encore victimes de violences domestiques (des chrétiens convertis se retrouvant enfermés avec leurs persécuteurs lors des confinements), d'enlèvements et de mariages forcés, en raison de la baisse de la protection policières dans l'espace public.

Pour Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes France, ces persécutions concernent «un chrétien sur six en Afrique, et deux sur cinq en Asie». Il souligne également que plus de 90% des chrétiens tués l'ont été en Afrique sub-saharienne. Le Nigeria arrive en tête des pays où les chrétiens sont tués pour leur foi avec 3 530 morts sur un total de 4 761 à travers le monde, un nombre qui a augmenté de 60% par rapport à 2019.

Portes ouvertes note en revanche une division par deux du nombres d'églises fermées, attaquées, endommagées, ou incendiées entre 2019 et 2020 (4 488, contre 9 488 en 2019). Dans ce domaine, c'est la Chine qui arrive en première position, loin devant le Nigeria. Pour Patrick Victor, «en Chine, comme en Inde, la persécution des chrétiens est systématique, voire systémique».

Toutes persécutions confondues, la Corée du Nord, où «la foi en Dieu est un crime contre le régime» selon l'ONG, reste en tête ce triste palmarès annuel. Suivent l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan et l'Erythrée. Une situation très préoccupante et qui devrait se poursuivre, les persécutions contre les chrétiens ayant comme moteurs principaux le nationalisme religieux en Asie et l'extrémisme islamique en Afrique, deux phénomènes en extension.