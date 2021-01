Réconciliation diplomatique entre le Qatar et l'Arabie saoudite lors du sommet des pays du Golfe

Pour Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro : «Le Qatar est le grand gagnant de cette percée diplomatique» avec la reprise des relations entre Doha, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Mais les causes des désaccords restent profondes.

L'Arabie saoudite a rouvert son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes au Qatar, après plus de trois ans de rupture des liens diplomatiques entre les deux pays du Golfe. La nouvelle a été annoncée par le ministre koweïtien des Affaires étrangères. Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, analyse la situation et les causes des différents qui opposent le Quatar à ses voisins.