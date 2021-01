Pas de levée du confinement avant mars au Royaume-Uni, selon un ministre britannique

Il ne devrait pas y avoir de levée du confinement en Angleterre avant le mois de mars, selon le ministre britannique Michael Gove. D'ici mi-février, les autorités espèrent avoir vacciné environ 13 millions de personnes parmi les plus à risque.

Le nouveau confinement mis en place en Angleterre face à la flambée des contaminations imputable au nouveau variant du coronavirus ne commencera à être levé qu'à partir de mars, a prévenu le 5 janvier un ministre du gouvernement britannique.

«En entrant dans [le mois de] mars, nous devrions pouvoir lever certaines de ces restrictions mais pas nécessairement toutes», a prévenu Michael Gove, chargé de la coordination de l'action du gouvernement, sur la chaîne Sky News.

«Nous ferons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte qu'autant de personnes que possible soient vaccinées, de sorte que nous puissions commencer à lever progressivement les restrictions», a-t-il assuré.

Face à la progression alarmante du nouveau variant du virus, de 50 à 70% plus contagieux selon les scientifiques britanniques, et au risque de submersion du système de santé, le Premier ministre Boris Johnson a étendu et renforcé le confinement déjà appliqué aux trois quarts de la population anglaise à l'ensemble de la province. Les écoles, laissées jusqu'à présent ouvertes, ont fermé.

«Plus le programme de vaccination sera efficace [...], plus il sera facile de lever ces restrictions», selon le ministre

D'ici mi-février, les autorités espèrent avoir vacciné toutes les personnes de plus de 70 ans ainsi que les soignants, soit environ 13 millions de personnes parmi les plus à risque, grâce à une accélération de la campagne de vaccination commencée le 8 décembre et désormais menée avec deux vaccins, le Pfizer/BioNTech et l'AstraZeneca/Oxford.

«Plus le programme de vaccination sera efficace [...], plus il sera facile de lever ces restrictions», a insisté le ministre, annonçant «des semaines très, très difficiles à venir».

Légalement, le confinement doit entrer en vigueur dès le 6 janvier, mais Boris Johnson a appelé la population à suivre les règles immédiatement. La population n'est autorisée à sortir que pour des raisons essentielles, comme faire des courses ou pour des raisons médicales.

Comme lors du premier confinement au printemps et contrairement au deuxième en novembre, les écoles ont fermé et sont passées à l'enseignement à distance dès le 5 janvier.

Avec plus de 75 000 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid-19 et la tendance s'est aggravée ces dernières semaines. Le bilan des contaminations publié chaque jour dépasse les 50 000, et tutoyait même les 59 000 le 4 janvier.