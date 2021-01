Le célèbre journaliste américain Larry King hospitalisé en raison du Covid-19

Agé de 87 ans, Larry King, considéré comme l'un des plus grands interviewers de tous les temps, est hospitalisé à Los Angeles dans un état stable.

Le célèbre animateur de talk-show Larry King, 87 ans, est hospitalisé à Los Angeles après avoir contracté le Covid-19. Il est sous oxygène mais dans un état stable qui ne nécessiterait pas l'usage d'un respirateur artificiel. Larry King serait soigné en isolement, de sorte que les membres de sa famille ne sont pas autorisés à lui rendre visite.

Larry King court un risque élevé de complications en raison de son âge, mais aussi d'antécédents médicaux tels qu'un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, un diabète et un cancer de la prostate et du poumon. Il lutterait contre le Covid-19 depuis une dizaine de jours.

La carrière de Larry King en tant que journaliste de presse et qu'intervieweur s'étend sur plus de 60 ans, mais c'est surtout l'émission Larry King Live – qu'il a animée sur CNN pendant 25 ans, jusqu'en 2010 – qui l'a rendu célèbre. Reconnaissable à ses montures épaisses et à ses bretelles, le magazine Talkers lui a décerné le titre de meilleur animateur de talk-show de tous les temps en 2002. Depuis son départ de CNN, la star du petit écran présentait Politicking with Larry King et Larry King Now, deux talk-shows diffusés sur RT America.

Larry King, né Lawrence Harvey Zeiger le 19 novembre 1933 à New York, a perdu deux de ses cinq enfants en 2020 : son fils Andy, 65 ans, décédé d'une crise cardiaque en juillet, et sa fille Chaia, 51 ans, décédée d'un cancer du poumon en août.