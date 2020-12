Covid-19 : le centre russe Gamaleïa et AstraZeneca signent un protocole de coopération

Le centre de recherche russe Gamaleïa et le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca ont signé un protocole de coopération sur le vaccin. Le président Vladimir Poutine a salué ces efforts conjoints dans la lutte contre le Covid-19.

C'est une première : le Centre national de recherche russe Gamaleïa, la société biopharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca, le Fonds souverain russe (RDIF) et le groupe R-Pharm, ont signé le 21 décembre un protocole de coopération pour la lutte contre le coronavirus.

Lors d'une visioconférence dédiée à cet événement, le président russe Vladimir Poutine s'est adressé aux participants en les félicitant. Il a souligné que les spécialistes russes et les représentants d'AstraZeneca considéraient qu'un tel programme conjoint était «l'étape la plus importante pour tenter de trouver les solutions les plus efficaces pour lutter contre le coronavirus».

«Je suis absolument convaincu que cet esprit de partenariat peut aujourd’hui constituer un exemple convaincant d’union des forces scientifiques, des technologies, des investissements dans le but commun : la protection de la vie, de la santé et de la sécurité de millions de personnes sur la planète», a déclaré le chef de l'Etat russe.

Il a également rappelé que la lutte conjointe contre le coronavirus avait été au cœur des échanges lors du sommet du G20 en novembre dernier. «Je voudrais dire que très récemment, comme vous l’avez probablement entendu, mes collègues et moi-même en avons beaucoup parlé lors du sommet des dirigeants des vingt économies les plus importantes du monde. Et presque tous les intervenants – je tiens à le souligner – ont convenu que nous devions unir nos forces pour lutter contre le coronavirus», a expliqué Vladimir Poutine.

De son côté Pascal Soriot, le PDG d'AstraZeneca, a détaillé dans une interview accordée à RT les objectifs de cette coopération. Selon lui, l'une des priorités pour les chercheurs est de «d'obtenir une meilleure efficacité lorsque vous сombinez deux vaccins différents, [...] car vous créez une meilleure stimulation du système immunitaire». Il a d'ailleurs exclu toute possibilité de concurrence entre les deux laboratoires impliquées dans ce projet.

«En fait, je ne pense pas que les entreprises entrent en compétition. Tout le monde se bat contre le virus et tout le monde essaie d’avoir un vaccin en premier, mais en fait, nous aurons besoin de nombreux vaccins, car il n'y a pas une seule entreprise qui puisse produire un vaccin pour le monde entier. Nous aurons donc besoin de nombreux vaccins différents pour pouvoir vacciner très rapidement autant de personnes que possible dans le monde entier», a expliqué Pascal Soriot.

Le 11 décembre dernier, le laboratoire AstraZeneca et la Russie ont annoncé le début des essais cliniques combinant leurs deux vaccins contre le coronavirus: AZD1222 et Spoutnik V. Le vaccin AZD1222 utilise un adénovirus de chimpanzé comme vecteur, tandis que Spoutnik V recourt à deux adénovirus humains. En les combinant, les scientifiques espèrent obtenir une meilleure réponse immunitaire.