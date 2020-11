Des médias américains prennent l'appel aux vêpres des églises de Paris pour des ovations à Biden

A en croire des médias américains, le monde serait à la fête après que Joe Biden a été donné vainqueur par des médias d'outre-Atlantique. Ainsi, Paris aurait fait sonner les cloches de ses églises et Londres aurait tiré des feux d'artifice...

La victoire pas encore officielle – mais annoncée le 7 novembre par de nombreux grands médias et agences de presse américains – à la présidentielle américaine du candidat démocrate Joe Biden a été promptement saluée par un certain nombre de chefs d'Etat et de gouvernement à travers le monde.

Si l'effervescence a pu gagner une partie de la population américaine, plusieurs médias américains tels que The Hill, CNN, Fox News, The Washington Newsday ou encore Slate, ont propagé deux fausses nouvelles, croyant percevoir un enthousiasme mondial débordant à l'égard de Joe Biden.

En effet, ces médias se sont empressés d'affirmer que les cloches des églises parisiennes avaient retenti pour célébrer la victoire de Joe Biden annoncée par les médias, avant d'expliquer que Londres avait tiré des feux d'artifice pour la même raison.

Or, tout ceci est faux. Ce que certains médias américains ont interprété comme des congratulations parisiennes le 7 novembre vers 17h45 n'était autre que l'heure de l'appel aux vêpres – l'office qui marque la fin de l'après-midi et le début de la soirée. Selon le site d'information Atlantico, «l'origine en est une vidéo publiée sur Twitter et vue plus d'un million de fois, montrant effectivement des cloches de Paris sonner ce samedi 7 novembre vers 17h45...»

«Quant aux feux d'artifice tirés au Royaume-Uni, la raison est également autre : les Britanniques célèbrent chaque 5 novembre la "Guy Fawkes Night" en souvenir de la Conspiration des poudres du 5 novembre 1605», explique Atlantico, lors de laquelle un groupe de catholiques a essayé de faire exploser le Parlement britannique dans lequel se trouvait le roi James Ier. Célébrée chaque année par des feux d'artifices plus ou moins grands, la «Guy Fawkes Night» est également connue sous les noms de «Bonfire Night» (la nuit du grand feu) ou de «Fireworks Night» (nuit des feux d'artifices).