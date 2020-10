Syrie : le mufti de Damas tué dans un attentat

L'agence syrienne Sana a fait état ce 22 octobre de la mort du mufti de Damas et de sa banlieue, Mohammad Adnan Afiouni, dans «l’explosion d’une charge plantée par les terroristes dans sa voiture».

L'agence de presse officielle syrienne Sana, a rapporté ce 22 octobre la mort du mufti de la province de Damas dans un attentat. «Le cheikh Mohammad Adnan Afiouni, mufti de Damas et de sa banlieue, est tombé en martyr aujourd’hui dans l’explosion d’une charge plantée par les terroristes dans sa voiture dans la localité de Qudsaiyah, dans la banlieue de Damas», peut-on lire sur le site de l'agence, citant le ministère syrien des Waqfs (biens religieux).

Sana précise que Mohammad Adnan Afiouni était «considéré comme l’un des oulémas les plus importants en Syrie et dans le monde musulman» et qu’il était «membre du Conseil des Oulémas au ministère des Waqfs, mufti de Damas et de sa banlieue, et superviseur général du Centre international islamique al-Cham pour la lutte contre l’extrémisme».

Selon l'AFP, le mufti de Damas avait 66 ans. L'agence publique française précise qu'en septembre 2016, le dignitaire religieux sunnite avait présidé la prière à la mosquée de Daraya, près de la capitale, où le président syrien Bachar el-Assad avait fait une rare apparition en public à l'occasion de la fête de l'Adha. Daraya était un fief des insurgés et ceux-ci venaient de l'évacuer après un accord de reddition conclu avec les autorités syriennes.

A cette occasion, toujours selon l'AFP, le mufti Afiouni avait déclaré que Daraya devait être un exemple pour «la réconciliation entre tous les Syriens et l'abandon des combats» dans le pays déchiré par la guerre depuis 2011.