«Truffé de contrevérités» : le Venezuela fustige un rapport de l'ONU sur les droits de l'Homme

Pour Caracas, le rapport publié par une mission de l'ONU, selon lequel Nicolas Maduro et ses ministres seraient impliqués dans de «possibles crimes contre l'humanité», relève d'«une mission fantôme» diligentée par Washington.

«[Le document] est truffé de contrevérités, il a été élaboré à distance, sans rigueur méthodologique par une mission fantôme dirigée contre le Venezuela et contrôlée par des gouvernements inféodés à Washington» : sur Twitter ce 16 septembre, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a balayé les accusations contenues dans un rapport de l'ONU publié le même jour.

3/3 Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 16, 2020

L'équipe d'enquêteurs de l'ONU – qui rend là son premier rapport mais qui n'a pas pu aller sur place – assure avoir trouvé des preuves de crimes contre l'humanité. Elle dit avoir de «bonnes raisons de penser que le président [Nicolas Maduro]» ainsi que le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense «ont ordonné ou contribué à commanditer les crimes avérés», selon un communiqué.

«Nous avons des informations selon lesquelles ils ont donné des ordres ou qu'ils ont coordonné des activités, adopté des plans et des stratégies, fourni de la logistique, des ressources humaines et autres qui ont résulté dans la commission des crimes documentés», a assuré Marta Valinas, la cheffe de ces enquêteurs, au cours d'une conférence de presse par visioconférence. Certains de ces crimes, «y compris des meurtres arbitraires et l'usage systématique de la torture, tombent sous le coup de crimes contre l'humanité», a-t-elle déclaré.

Les auteurs du rapport estiment en outre que d'autres instances, y compris la Cour pénale internationale, «devraient aussi envisager des poursuites judiciaires contre les individus responsables des violations et des crimes identifiés par la mission», a souligné Marta Valinas.

Le Venezuela traverse une grave crise économique et politique : depuis janvier 2019, l'opposant Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par près de soixante pays, dont les Etats-Unis et la France, tente d'évincer le chef d'Etat bolivarien Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013. Le Venezuela est en outre la cible de sanctions américaines et européennes.