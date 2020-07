Sainte-Sophie transformée en mosquée : des manifestants grecs brûlent le drapeau turc (IMAGES)

Des manifestations, notamment de chrétiens orthodoxes, ont eu lieu en Grèce pour protester contre la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée décidée par les autorités turques.

Des manifestants «en deuil», brandissant drapeaux grecs et images de la vierge, se sont rassemblés le 24 juillet à Athènes et Thessalonique pour prier et protester contre la transformation en mosquée de l'ex-basilique Sainte-Sophie, d'origine byzantine, qu'ils estiment être un «symbole de l'orthodoxie et de l'hellénisme», comme on pouvait le lire sur une banderole.

À Thessalonique, environ 150 personnes ont manifesté, a rapporté l'AFP. Les images de l'agence Ruptly montrent que des drapeaux turcs ont été brûlés par les manifestants en signe de protestation.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suscité un vif émoi en Grèce et dans le monde en décidant de rendre l'édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut de musée, octroyé en 1934 sur décision de Mustafa Kemal Atatürk. Des milliers de musulmans ont participé le 24 juillet à Istanbul à la première prière organisée dans l'ancienne basilique.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a condamné cet acte, estimant que «ce qui se passe à Constantinople aujourd'hui n'est pas une manifestation de puissance, mais au contraire un signe de faiblesse», accusant la Turquie d'«insulter le patrimoine du XXIe siècle». Les réactions à la conversion de Sainte-Sophie en mosquée «ont une nouvelle fois révélé l'hostilité de la Grèce à l'égard de l'islam et de la Turquie», a estimé pour sa part le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères Hami Aksoy. Ce dernier a par ailleurs «fermement condamné» le fait que des manifestants aient brûlé le drapeau turc.