L'armée vénézuélienne annonce avoir abattu un «narco-avion» immatriculé aux Etats-Unis

L'armée de l'air vénézuélienne a annoncé le 7 juillet avoir neutralisé un «narco-avion immatriculé aux Etats-Unis», entré dans l'espace aérien vénézuélien. Le gouvernement, par la voix du ministre de la défense, s'en est félicité.

Le Commandement des forces armées nationales bolivariennes (FANB) du Venezuela a annoncé le 7 juillet avoir neutralisé un «narco-avion immatriculé aux Etats-Unis», entré dans l'espace aérien vénézuélien.

Notre pays ne sera pas le terrain de ces projets crapuleux !

Selon le Strategic Operational Command (CEO) des FANB, l'événement s'est produit à minuit, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Après son entrée dans l'espace aérien vénézuélien et l'application du protocole aéronautique de l'aviation militaire bolivarienne, comprenant des sommations, l'avion a été «neutralisé», a expliqué le CEO-FANB dans une publication sur Twitter, accompagnée d'images d'un avion en flammes.

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

«Notre pays ne sera pas le terrain de ces projets crapuleux ! Je félicite l'aviation militaire bolivarienne et le CODAI [commandement de défense aérospatial], qui gagnent cette bataille contre le trafic de drogue», a tweeté le général en chef et ministre de la Défense Padrino Lopez.

¡Nuestra Patria no será tránsito para sus bastardos fines! Felicito a la Aviación Militar Bolivariana y al CODAI, quienes están venciendo en esta batalla contra el narcotráfico. https://t.co/974XiLvBGY — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) July 9, 2020

Le Venezuela et la lutte contre le narcotrafic

«Au Venezuela, l'état de droit est imposé. Aucun cartel de la drogue n'opérera ici en toute impunité. Les avions qui entrent illégalement seront soumis à l'application des lois», a déclaré le commandant du CODAI, Juan Texeira Dias.

Les 9 et 16 juin, le CEO-FANB avait déjà signalé l'abattage de deux appareils, présentés comme utilisés pour le trafic de drogue, qui seraient entrés dans l'espace aérien vénézuélien. Les deux événements se sont produits dans l'Etat de Zulia, à l'ouest du pays.

Le 26 mars, les Etats-Unis avaient annoncé offrir une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information permettant d'arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro qui venait d'être inculpé par la justice états-unienne pour «narco-terrorisme». «Tu es un minable, Donald Trump», avait répondu Nicolas Maduro le jour même. «[Trump] n'agit pas seulement comme un cowboy, raciste et suprémaciste, il gère les relations internationales comme un escroc», avait lancé Nicolas Maduro lors d'une allocution télévisée.



Le chef de l'Office national antidrogue (ONA), Alberto Matheus Meléndez, a dressé fin juin un bilan des réalisations du Venezuela en matière de lutte contre la drogue, assurant que son pays se classe au «quatrième rang pour les saisies de drogue et le démantèlement de laboratoires de traitement du chlorhydrate de cocaïne, selon le rapport mondial sur les drogues de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), présenté [le] vendredi 25 juin 2020».

Jefe de la ONA @matheusmelendez: "Según Informe Mundial sobre Drogas 2020 de la Onudd Venezuela a nivel mundial ocupa el 4to. lugar en incautaciones de drogas, así como en el desmantelamiento de laboratorios para procesar clorhidrato de cocaína" #DíaInternacionalContraLasDrogaspic.twitter.com/CRMBo9uRa7 — ONAoficial 🇻🇪 😷 (@ONAoficial) June 26, 2020

Cité par le quotidien vénézuélien Ultimas Noticias, Meléndez a assuré qu'au cours des 14 dernières années, le Venezuela avait stoppé 228 avions liés au trafic de drogue, mené 259 opérations anti-drogue dans le pays et détruit 536 pistes d'atterrissage non autorisées, ainsi que 368 laboratoires de cocaïne. Matheus Meléndez a également affirmé que le gouvernement avait réussi à saisir plus de 40 115 334 tonnes de produits chimiques en 14 ans, et confisqué 10 560 biens appartenant à des organisations criminelles. «Le Venezuela a mené une lutte frontale contre la drogue. Nous avons participé à la 63e session de la Commission des stupéfiants (CND) qui a eu lieu en mars 2020 à Vienne, en Autriche», a-t-il également souligné.