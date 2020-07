Covid-19 : les Etats-Unis achètent le stock mondial de remdesivir

Pays le plus endeuillé de la planète avec 127 322 morts, les Etats-Unis ont récemment acheté le stock mondial de remdesivir, l'antiviral des laboratoires américains Gilead qui pourrait accélérer la guérison des patients atteints du Covid-19.

Après l'hydroxychloroquine, place au remdesivir : les Etats-Unis se sont procuré la quasi-intégralité des stocks de ce médicament. Jugé prometteur, cet antiviral pourrait accélérer la guérison des malades atteints du Covid-19. Un article de The Guardian, du 30 juin 2020 rapporte que «l'administration Trump vient désormais d'acheter plus de 500 000 doses, soit la totalité de la production de Gilead pour le mois de juillet et 90% des mois d'août et de septembre».

Le même média rapporte les propos du professeur Andrew Hill, chercheur à l'Université de Liverpool qui explique que les Américains «ont accès à la majeure partie de l'approvisionnement en médicament [remdesivir], il n'y a donc rien pour l'Europe».

Le secrétaire du département de la Santé et des services sociaux des Etats-Unis (HSS, Health and Human Services), Alex Azar, a déclaré dans un communiqué le 29 juin que «le président Trump a conclu un accord étonnant pour garantir aux Américains l'accès au premier médicament thérapeutique autorisé pour le Covid-19». Il a également ajouté que «dans la mesure du possible, nous voulons nous assurer que tout patient américain qui a besoin de remdesivir puisse l'obtenir. L'administration Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour en savoir plus sur les traitements salvateurs contre le Covid-19 et pour garantir l'accès à ces options au peuple américain».

La même source précise également que le patron de Gilead, Daniel O'Day, indique avoir fixé «un prix de 390 dollars par flacon» de ce médicament. La durée moyenne d'un traitement au remdesivir contre le Covid-19 est estimée par le laboratoire à cinq jours avec six doses administrées, soit un coût 2 340 dollars (2 090 euros environ) par patient.

127 322 morts et 42 528 nouvelles infections quotidiennes



Les Etats-Unis, pays le plus touché du monde, a enregistré 1 199 décès supplémentaires dus au Covid-19 en 24 heures, le bilan journalier est reparti à la hausse le 30 juin à 20h30 heure locale (00h30 GMT le 1er juillet), selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le nombre de décès quotidiens n'avait pas dépassé la barre des 1 000 depuis le 10 juin dernier. Cela porte le bilan américain de la pandémie à 127 322 morts, faisant des Etats-Unis le pays le plus endeuillé au monde.

D'après l'AFP, le pays compte aussi 42 528 nouvelles infections quotidiennes du Covid-19. En raison de la remontée des contaminations et des décès, en particulier dans le Sud et l'Ouest du pays, certains Etats américains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement.

100 000 par jour si on ne renverse pas la tendance

«Il est évident que nous n'avons pas le contrôle total actuellement», a expliqué le docteur Anthony Fauci, membre de la cellule de crise présidentielle sur le coronavirus. «Je ne serais pas surpris si nous atteignions 100 000 par jour si on ne renverse pas la tendance», a-t-il ajouté lors de son audition devant des sénateurs. Comme d'autres hauts responsables sanitaires américains, le docteur Fauci a appelé les Américains, notamment les jeunes, à se couvrir le visage et à éviter les foules afin d'endiguer la pandémie.