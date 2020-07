Le scrutin sur la réforme constitutionnelle s'achève en Russie

Après sept jours de vote national sur les amendements à la Constitution de la Fédération de Russie, la Commission électorale centrale constate un taux de participation supérieur à 60% et s’apprête à publier les résultats du scrutin.

Ce 1er juillet 2020 marque le dernier jour du scrutin national sur les amendements à la Constitution qui a duré sept jours à compter du 25 juin. Partout dans le pays, le dépouillement des votes (pour l'ensemble des sept jours) sera effectué après 20h, heure locale, après la fermeture définitive des bureaux de vote.

Après dépouillement dans 4% des bureaux de vote des territoires immenses mais peu peuplés de Sibérie et d'Extrême-Orient, 69,7% des voix étaient favorables à la réforme, selon les résultats publiés par la commission électorale.

La réforme constitutionnelle a été initiée par Vladimir Poutine en janvier 2020. Prévu à l'origine en avril, le vote a été repoussé pour cause d'épidémie de coronavirus. Alors que la loi sur les amendements à la Constitution a déjà été adoptée par les législateurs en mars dernier, le président russe a souhaité organiser un référendum afin de la légitimer par approbation populaire.

Pour éviter une trop forte affluence dans les bureaux de vote, le scrutin a été étalé sur une semaine. Des masques, des gants et des gels désinfectants ont été mis à disposition des votants.

Même si aucun seuil de participation pour ce référendum n’est prévu, la Commission électorale centrale se félicite en constatant le taux de participation élevé. Ainsi selon les données officielles publiées à 17h (heure de Moscou), 62% des Russes ont déjà participé au scrutin, tandis que près de la moitié des bureaux de vote dans la partie européenne du pays restait encore ouverte. «Naturellement, ce chiffre sera beaucoup plus élevé», a déclaré Maïa Grichina, secrétaire de la Commission électorale centrale.

Ainsi, si plus de la moitié des électeurs s'expriment en faveur des amendements constitutionnels, ceux-ci entreront en vigueur le jour de la publication officielle des résultats. Pour le président russe pas de doute, la population soutient la réforme. Le 12 juin, Vladimir Poutine a déclaré que la «majorité absolue» des Russes était favorable aux amendements à la Constitution.

En effet, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes publiés par le VTsIOM (Centre Panrusse d'étude de l'opinion publique) il y a quelques jours, les amendements sont soutenus par la majorité.

Lors d'un discours télévisé le 30 juin, Vladimir Poutine s'est adressé à tous les citoyens pour les appeler à venir dans les bureaux de vote afin de s'exprimer sur l'avenir de la loi fondamentale du pays. Selon lui, la réforme constitutionnelle doit garantir «la stabilité, la sécurité et la prospérité» de la Russie. Puis le 1er juillet, le président russe s'est également rendu dans un bureau de vote du centre de Moscou pour déposer son bulletin.

Quels amendements pour la loi fondamentale

La réforme introduit dans la Constitution nombre de principes chers au président Vladimir Poutine : foi en Dieu, mariage réservé aux hétérosexuels, enseignement patriotique, ainsi que des garanties sociales, comme l'indexation des retraites, un salaire minimum supérieur au minimum vital ou l'accessibilité des soins médicaux. Les changements prévoient également le renforcement du rôle du Conseil de la Fédération (Sénat) et de la Douma.

Cependant l'amendement qui a suscité le plus de débats et qui a enflammé l'opposition au projet de la réforme concerne «la remise à zéro» du nombre de mandats du président actuel proposée par Valentina Terechkova, première femme cosmonaute et députée du parti de la majorité présidentielle Russie unie.

En effet, selon la législation actuelle, Vladimir Poutine − qui a été président pendant 16 ans au cours des 20 dernières années − n'est pas autorisé à se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Si les amendements à la Constitution sont adoptés, Vladimir Poutine pourrait de nouveau être candidat aux élections présidentielles en 2024 et 2030. Par ailleurs, le président russe n'exclut pas la possibilité de rester au Kremlin après 2024. «On verra. Je n'ai encore rien décidé en ce qui me concerne», a-t-il souligné dans une interview télévisé diffusée le 21 juin.

Opposition au projet de la réforme constitutionnelle

Le désaccord avec ce projet a été exprimé par un certain nombre d'opposants politiques, notamment le parti communiste qui a dénoncé le potentiel renforcement du «diktat présidentiel» et la consolidation de la «domination oligarchique» qui, selon lui, conduiront le pays au désastre. Ils ont ainsi appelé ses partisans à se prononcer contre la réforme. Outre les communistes, plus de 300 députés de plus de 30 régions de Russie ont signé début juin une lettre ouverte contre les futurs amendements constitutionnels. Les signataires estimaient que le principal objectif de la réforme était «d'assurer le pouvoir permanent de Poutine et de son groupe».

Dans ce même esprit de désapprobation, Moscou et Saint-Pétersbourg ont été marqués par les manifestations symboliques contre la remise à zéro des mandats présidentiels, lorsque le dépouillement de vote a commencé, ce 1er juillet, dans les régions de l'Extrême-Orient russe et en Sibérie.

Ainsi, dans la capitale russe un groupe de 8 personnes a été interpellé après avoir organisé une action intitulée «2036». Les participants se sont rassemblés sur la Place Rouge et, allongés sur les pavés, ont fait figurer par leurs corps ce chiffre qui représenterait l'année jusqu'à laquelle pourrait se prolonger le mandat de Vladimir Poutine selon la nouvelle Constitution.

На Красной площади полиция задерживает активистов, выложивших телами число 2036. Именно до 2036 года Путин сможет находиться у власти в случае вступления в силу поправок к Конституции https://t.co/uFV0zF6u7M — Дождь (@tvrain) July 1, 2020

A Saint-Pétersbourg également, malgré la pluie, une centaine de militants se sont rassemblés sur la Place du Palais pour exprimer leur désaccord lors de la manifestation «Stop aux amendements». Certains d'entre eux avaient dans les mains la Constitution actuelle de la Russie adoptée en 1993 sous le prédécesseur de Vladimir Poutine Boris Eltsine. Quatre personnes ont été interpellées, ont annoncé les médias russes.