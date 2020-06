Les manifestations et émeutes aux Etats-Unis prennent une résonance mondiale

La vague de manifestations et d'émeutes qui parcourt les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd a obtenu une résonnance mondiale. Des marches contre le racisme ont lieu à l'étranger et des gouvernements réagissent à la situation américaine.

Plusieurs villes américaines sont le théâtre de manifestations contre les violences policières et contre le racisme, mais aussi d'émeutes et de pillages, depuis la mort de George Floyd lors de son interpellation le 25 mai. Les autorités de plusieurs villes ont imposé des couvre-feux et fait appel aux soldats de la Garde nationale pour rétablir l'ordre.

Le président américain Donald Trump, qui a affirmé que la famille de George Floyd avait «droit à la justice», accuse les autorités locales démocrates de faiblesse face aux violences et appelle à la fermeté face aux émeutiers. Il a par ailleurs assimilé le mouvement «antifa» à des terroristes, et accusé une partie de la presse d'attiser la «haine et l'anarchie». Son rival démocrate à la future élection présidentielle, Joe Biden, a de son côté déclaré avoir participé à une manifestation contre le racisme à Wilmington, dans le Delaware.