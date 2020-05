Macron, Merkel et von der Leyen présentent un téléthon international contre le Covid-19

Plusieurs dirigeants européens détaillent dans le JDD une collecte de fonds mondiale pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle est organisée par la présidente de la Commission européenne, qui s'appuie sur la fondation de Bill et Melinda Gates.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le chef d'Etat français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte et le Premier ministre de Norvège Erna Solberg ont publié un texte le 1er mai dans le Journal du Dimanche pour préciser un dispositif européen, lancé le 4 mai, afin de recueillir des fonds pour lutter contre le Covid-19.

L'AFP précise que ce «marathon en ligne» est organisé par Ursula von der Leyen, qui «s'appuie sur la fondation de Bill et Melinda Gates, qui va jouer un rôle important dans cette levée de fonds»

Les gouvernements, philanthropes, chefs d'entreprises et célébrités sont appelés à participer à une collecte de fonds mondiale organisée ce jour-là à Bruxelles pour la recherche d'un vaccin et de traitements. «Le 4 mai, nous souhaitons lever, via une grande conférence en ligne d’appel aux dons, un montant initial de 7,5 milliards d'euros (8 milliards de dollars) pour combler le déficit estimé de financement mondial», écrivent-ils en tirant la sonnette d'alarme : «Les conséquences [de la pandémie] pourraient être particulièrement dramatiques en Afrique et dans les pays du Sud. Mais ce que nous avons tous en commun, c’est qu’aucun de nous ne peut vraiment penser ou planifier avec une grande certitude l'avenir de la pandémie», détaillent les dirigeants européens dans le JDD. Cette plateforme, selon eux, «doit jeter les bases d'une véritable alliance internationale pour lutter contre le Covid-19».

Sur les 7,5 milliards d'euros escomptés, quatre milliards sont destinés au développement d'un vaccin, deux aux traitements et 1,5 à la fabrication de tests, selon la Commission européenne.

Ce 4 mai marque d'ailleurs le début d'un processus et d'une collaboration internationale pour lutter contre le coronavirus : «Les fonds collectés donneront le coup d'envoi d'une coopération mondiale sans précédent entre les scientifiques et les régulateurs, l'industrie et les gouvernements, les organisations internationales, les fondations et les professionnels de la santé. Nous soutenons l'Organisation mondiale de la santé [OMS] et nous sommes ravis de nous associer à des organisations expérimentées telles que la Fondation Bill et Melinda Gates ou le Wellcome Trust.»

En revanche, la coopération devrait se faire sans le président américain Donald Trump. «Nous avons de bonnes discussions avec la Maison Blanche, mais ils ne sont pas à bord», a reconnu un responsable européen auprès de l'AFP.