Trump et Poutine louent la coopération russo-américaine, en invoquant un épisode de 1945

Le Kremlin et la Maison Blanche ont commémoré la rencontre historique des troupes américaines et soviétiques sur les bords d'Elbe, en Allemagne, en avril 1945. Un exemple de la manière dont les deux pays «peuvent mettre de côté [leurs] différences».

L'épisode date du 25 avril 1945. Les troupes américaines rejoignaient leurs homologues soviétiques sur les bords de l'Elbe, près de Torgau en Allemagne – une journée qui sera considérée comme une étape importante, symboliquement tout du moins, dans la défaite du régime nazi.

Cette année, le Kremlin et la Maison Blanche ont souhaité commémoré l'événement dans une déclaration commune, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010 selon le Wall Street journal, lorsque l'administration Obama cherchait à améliorer ses relations avec Moscou.

Un exemple de la manière dont nos pays peuvent mettre de côté les différences [...] et coopérer dans la poursuite d’une cause plus grande

«Cet événement a annoncé la défaite décisive du régime nazi», indique le communiqué. «L’esprit de l’Elbe est un exemple de la manière dont nos pays peuvent mettre de côté les différences, instaurer la confiance et coopérer dans la poursuite d’une cause plus grande. Alors que nous travaillons aujourd'hui à affronter le défi le plus important du XXIe siècle, nous rendons hommage aux valeurs et au courage de ceux qui ont combattu ensemble pour vaincre le fascisme», écrivent les présidences de Vladimir Poutine et Donald Trump.

Des actes de solidarité en temps de pandémie

Le Wall Street Journal rapporte que la décision de réaliser cette déclaration commune a suscité des débats au sein de l'administration Trump, certains responsables américains s’inquiétant de voir ce geste symbolique compromettre la ligne toujours dure de Washington vis-à-vis de Moscou.

Cette déclaration des deux chefs d'Etat intervient en effet alors que les tensions sont toujours fortes entre les deux pays, sur des dossiers tels que l'Ukraine, la Syrie, le Venezuela ou encore l'Iran.

A cela s'ajoutent les appels persistants des démocrates américains à sanctionner la Russie, un an après la publication du rapport Mueller, concluant à l'absence d'éléments prouvant une entente ou une coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou lors de la présidentielle américaine de 2016. A présent, des cadres du parti démocrates accusent la Russie d'interférences dans la campagne présidentielle américaine de 2020, sur la base d'une interprétation contestée d'un briefing des services de renseignement américains aux membres du Congrès.



Ces tensions n'ont néanmoins pas empêché les deux pays de se montrer solidaires face à la pandémie de Covid-19. La Russie a ainsi envoyé un avion cargo chargé de matériel médical, arrivé le 1er avril dernier sur le sol américain. De son côté, Moscou a accepté, le 17 avril, la proposition de Donald Trump de fournir des respirateurs à la Russie si elle en avait besoin.