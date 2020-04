«S'engager à une démilitarisation massive» : la priorité mondiale selon Gorbatchev

L'ex-président de l'URSS a exprimé son inquiétude face à la rhétorique militaire et la nouvelle course aux armements. Il appelle à la révision du concept de sécurité et au retour à une stratégie plus humanitaire.

«La pandémie de Covid-19 montre que les gouvernements qui pensent à la sécurité en termes principalement militaires gaspillent simplement de l'argent», a déclaré Mikhaïl Gorbatchev. Selon l'ex-président de l'URSS, les dépenses de défense doivent être réduites à l'échelle mondiale pour financer les choses dont l'humanité a réellement besoin.

L'ancien dirigeant soviétique a appelé le monde à s'éloigner du hard power au niveau des relations internationales. Il reste particulièrement préoccupé par la stratégie du bord de l’abîme qui a récemment conduit à une véritable guerre au Moyen-Orient.

«Ce dont nous avons besoin en urgence, c'est de repenser le concept de sécurité», a-t-il écrit dans un éditorial publié par l'hebdomadaire étasunien Time, «Même après la fin de la guerre froide, cela a été envisagé principalement en termes militaires. Au cours des dernières années, nous n'avons entendu parler que d'armes, de missiles et de frappes aériennes», a-t-il ajouté.

L'épidémie de Covid-19 a souligné une fois de plus que les menaces auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui sont de nature globale et ne peuvent être traitées que collectivement par les nations. Les ressources actuellement consacrées aux armes devraient être utilisées pour la préparation à de telles crises, a déclaré Gorbatchev.

Tous les efforts échoueront si les gouvernements continuent de gaspiller de l'argent en alimentant la course aux armements

Selon le dernier dirigeant de l'URSS, l'objectif primordial pour tous les gouvernements doit posséder une nature humanitaire. Il cite notamment la nourriture, l'accès à l'eau, l'écologie et la santé parmi les priorités pour le monde post-crise. Mais «tous les efforts échoueront si les gouvernements continuent de gaspiller de l'argent en alimentant la course aux armements», a-t-il prévenu. Et Mikhaïl Gorbatchev d'affirmer que la première chose que les nations devront faire après l’épidémie du coronavirus, sera de s'engager vers une démilitarisation massive.

L'ancien chef de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev est considéré comme l'un des architectes de la désescalade nucléaire et de la fin de la guerre froide.

Le nombre de cas liés au Covid-19 a mondialement dépassé le seuil de deux millions. La pandémie a fait plus de 130 000 morts et devrait plonger l'économie mondiale dans une récession d'une ampleur sans précédent depuis les années 1920.