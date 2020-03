Coronavirus: Poutine pointe une «désinformation» de l'étranger destinée à semer la panique en Russie

Alerté sur le fait que des rumeurs grandissantes sur les réseaux sociaux accusent le gouvernement de dissimuler le nombre de malade du coronavirus en Russie, Vladimir Poutine a dénoncé des «désinformations provocatrices» organisées depuis l'étranger.

Le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé ce 4 mars des «désinformations provocatrices» sur l'ampleur de la propagation du nouveau coronavirus en Russie, organisées selon lui de l'étranger et visant à «semer la panique».

«En ce qui concerne ces désinformations provocatrices, le FSB [services de sécurité russes] rapporte qu'elles sont essentiellement organisées de l'étranger», a en effet déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion du gouvernement russe.

Des fake news affirmant qu'un grand nombre de malades ont été enregistrés sur le territoire russe et que les autorités dissimulent cette information vont bon train sur les réseaux sociaux

«L'objectif de ces désinformations est clair : semer la panique parmi la population», a-t-il ajouté, appelant à y faire face en fournissant des «informations opportunes, complètes et fiables» au peuple russe. Le président russe réagissait à un rapport du vice-Premier ministre chargé de la Santé, Tatiana Golikova, sur la situation autour de l'épidémie en Russie. «Ces derniers temps, des fake news affirmant qu'un grand nombre de malades ont été enregistrés sur le territoire russe et que les autorités dissimulent cette information vont bon train sur les réseaux sociaux», avait expliqué Tatiana Golikova.

La Russie est en outre elle-même accusée de désinformation sur le nouveau coronavirus. Fin février, le sous-secrétaire d'Etat américain chargé de l'Europe et de l'Eurasie, Philip Reeker, avait expliqué à l'AFP que des milliers de comptes liés à la Russie sur Twitter, Facebook et Instagram propageaint des «fausses informations» anti-américaines sur l'épidémie. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova avait alors qualifié ces accusations de «délibérément fausses».

Le virus Covid-19 originaire de Chine a contaminé plus de 92 000 personnes dans le monde et fait près de 3 200 morts. La Russie a confirmé six contaminations : un homme revenant d'Italie et diagnostiqué à Moscou, deux Chinois depuis déclarés guéris, et trois Russes contaminés sur le paquebot Diamond Princess et rapatriés.