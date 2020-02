Poutine et Zelensky évoquent un nouvel échange de prisonniers entre Moscou et Kiev

Un échange de prisonniers et la rencontre au format Normandie ont été au menu d'une discussion entre les présidents russe et ukrainien. Relancé à l'initiative d'Emmanuel Macron, le dialogue entre Moscou et Kiev s'est intensifié ces derniers mois.

Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ont discuté d'un nouvel échange de prisonniers, après une première opération du genre en septembre et une autre en décembre avec les rebelles du Donbass, a-t-on annoncé à Kiev. Les deux chefs d'Etat ont évoqué par téléphone «la libération des citoyens ukrainiens détenus» dans les territoires de l'est de l'Ukraine et en Crimée ainsi qu'en Russie, a fait savoir la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Selon la même source, ils ont également évoqué la préparation d'une nouvelle rencontre au «format Normandie» après celle de Paris en décembre qui a rassemblé Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avec une médiation franco-allemande.

Cette rencontre à Paris, la première entre les deux hommes, avait été suivie par l'échange d'environ 200 prisonniers entre Kiev et les séparatistes pro-russes, opération qui a marqué une nouvelle désescalade dans ce conflit armé, en grande partie gelé mais qui a fait plus de 13 000 morts depuis 2014. Kiev et Moscou avaient pour leur part échangé 70 détenus en septembre 2019 et la Russie a aussi rendu à l'Ukraine des navires de guerre qu'elle avait saisis.

Les présidents russe et ukrainien avaient déjà évoqué les modalités d'un nouvel échange de prisonniers le 31 décembre 2019. Moscou et Kiev étaient alors parvenus à un autre compromis, économique cette fois avec un un accord sur le transit du gaz russe pour l'Europe via l'Ukraine.