Selon Paris, le prochain sommet sur l'Ukraine serait retardé à cause de Kiev et Moscou

Le prochain sommet au «format Normandie», dont le but est de stabiliser l'est ukrainien, risque d'être retardé car Moscou et Kiev ont changé leurs négociateurs sur l’Ukraine, a fait savoir l’Elysée.

Le prochain sommet des présidents russe, ukrainien, français et de la chancelière allemande sur le conflit ukrainien risque d'être retardé par les changements de négociateurs à Moscou et Kiev, a indiqué le 12 février la présidence française.

«Ces changements vont peut-être étendre un peu le calendrier», selon l'Elysée. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Angela Merkel s'étaient donné le 9 décembre rendez-vous «d'ici quatre mois», soit au plus tard le 9 avril, lors du dernier sommet sur l'Ukraine au «format Normandie» à Paris.

Le Kremlin a annoncé le 11 février la nomination de son nouveau négociateur en chef sur le conflit dans l'Est de l'Ukraine, Dmitri Kozak, un proche de longue date du président russe, à l'heure d'un début de relance du processus de paix.

Il remplace Vladislav Sourkov, qui fut l'un des conseillers les plus influents de Vladimir Poutine, auteur et ardent défenseur du concept de «démocratie dirigée».

La veille, le président ukrainien avait limogé le chef de son administration, Andriï Bogdan, l'ex-avocat d'un sulfureux oligarque, et l'a remplacé par son principal négociateur avec la Russie, Andriï Iermak.

«Les équipes bougent, ça veut dire que de part et d'autre on est en train de réorganiser les équipes de négociation probablement en vue d'une nouvelle phase dans la négociation», a relevé l'Elysée.

«En termes de calendrier je ne peux pas vous dire quand ce sommet se réunira mais ce qui est certain c'est qu'on voit de part et d'autre une volonté de discuter et c'est comme cela que nous interprétons cette réorganisation», a ajouté la présidence française.

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont convenus lors de leur première rencontre le 9 décembre à Paris d'une série de mesures pour relancer le processus de paix en Ukraine, mais ont surtout acté leur désaccord sur son volet politique, se donnant alors rendez-vous quatre mois plus tard pour tenter de le surmonter.

