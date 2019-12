Sommet au «format Normandie» : les dirigeants s'engagent à stabiliser l'Est ukrainien

Les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Ukraine ont convenu ce 10 décembre, de mettre en œuvre des mesures de soutien au cessez-le-feu pour l'est de l'Ukraine, afin de «stabiliser» la région d'ici la fin de l'année.

A l'issue du sommet au «Format Normandie» qui s'est tenu ce 9 décembre à Paris, les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Ukraine ont convenu, via un communiqué, des mesures pour stabiliser la situation dans la zone de conflit dans l'est de l'Ukraine.

Dans le détail, il s'agit de «mesures de soutien au cessez-le-feu» pour l'est de l'Ukraine afin de «stabiliser» la région d'ici la fin de l'année. Ce communiqué stipule le retrait de forces dans trois zones disputées d'ici fin mars 2020.

«Nous avons avancé sur le désengagement, les échanges de prisonniers, le cessez-le-feu et l'évolution politique» et «nous avons demandé pour les quatre mois à venir à nos ministres de travailler [...] en vue d'organiser des élections locales avec l'objectif d'un nouveau sommet dans quatre mois», a précisé le président français, Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse avec les trois autres dirigeants qui concluait le sommet parisien.

Un «pas important» pour Vladimir Poutine

Ce sommet au format Normandie constitue un «pas important» vers une désescalade, s'est félicité le chef d'Etat russe Vladimir Poutine, affirmant que des bases avaient été posées pour «croire en un processus de paix qui va dans la bonne direction». Le président russe a insisté sur le fait que l'Ukraine doit changer sa Constitution afin d'accorder un statut spécial pour le Donbass, conformément aux accords de Minsk. Interrogé par la presse sur une possible souplesse sur les accords de Minsk, le chef d'Etat russe a martelé qu'il convenait de ne pas toucher aux accords déjà adoptés par les parties du format Normandie.

«Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de queues interminables, que les milliers de gens ordinaires qui vivent dans cette zone puissent passer aisément», a également déclaré Vladimir Poutine, à propos de la ligne de contact entre les territoires sous contrôle des rebelles est-ukrainiens et le reste de l'Ukraine. «N'oublions pas les gens ordinaires qui vivent là. Tous nos accords doivent améliorer leurs vies et non pas dans le futur, mais maintenant.»

En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé un important échange de prisonniers avec les rebelles de l'Est ukrainien en décembre. Il a également fait savoir son accord sur un élargissement du mandat de l'OSCE dans le processus de régalement du conflit et lui a accordé un accès total à la zone de conflit.

Le chef d'Etat ukrainien a pour autant jugé les avancées issues de ce sommet étaient trop limitées : «Beaucoup de questions ont été abordées, mes homologues ont dit que c'est un très bon résultat pour une première rencontre. Pour moi, je le dis honnêtement, c'est très peu : je voudrais résoudre un plus grand nombre de problèmes», a-t-il déclaré.

Un nouveau sommet dans quatre mois

La chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé qu'un prochain sommet devrait se tenir dans quatre mois entre les représentants des quatre pays. Le chef d'Etat français a d'ailleurs rappelé, lors de la conférence de presse, que le «format Normandie» constituait le seul format diplomatique permettant de mettre en oeuvre les accords de paix de Minsk.

Le «format Normandie» a été conçu en 2014 pour tenter d'arrêter le conflit dans l'est de l'Ukraine. Les combats entre les autorités ukrainiennes et deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk ont ​​éclaté après qu'un coup d'Etat à Kiev a renversé le président Viktor Ianoukovitch. Les pourparlers ont finalement abouti à un plan de paix, connu sous le nom d'«accords de Minsk», en début d'année 2015.

