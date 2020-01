Moscou va réclamer l'informaticien russe Alexandre Vinnik à la France

Les Affaires étrangères russes vont demander à la France de leur remettre le citoyen russe Alexandre Vinnik, détenu à Paris depuis le 23 janvier. Elles considèrent «inacceptable» la pression dont serait victime leur ressortissant.

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé ce jeudi 30 janvier lors d'un point presse, que la Russie allait demander à la France de lui remette le citoyen Alexandre Vinnik, extradé en France depuis la Grèce le 23 janvier.

«Les avocats constatent de nombreuses incohérences dans le dossier et des violations procédurales que les autorités françaises autorisent. Nous considérons inacceptable une telle pression sur l'accusé de la part des autorités judiciaires et répressives de la République française... L'ambassade de Russie en France fera la démarche appropriée », a précisé Maria Zakharova.

Alexandre Vinnik informaticien russe spécialiste de la technologie blockchain a été arrêté, à la demande des Etats-Unis, le 25 juillet 2017 en Grèce alors qu’il était à la plage, en compagnie de sa femme et de ses deux enfants alors âgés de deux et quatre ans. Les Etats-Unis l’accusent de blanchiment d’actions de cybercriminalité pour un moment de plus de quatre milliards de dollars.



La France a demandé son extradition en juin 2018, près d’un an après l'arrestation à la demande des Etats-Unis, et l’a mis en examen le 23 janvier puis maintenu en détention le 28 janvier au terme d'une audience finalement rendue à huis clos.



