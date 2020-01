«Pas encore une urgence sanitaire mondiale» : l'OMS rassure à propos du nouveau coronavirus

Le directeur général de l'OMS a assuré que l'épidémie de coronavirus en Chine, si elle constitue bien une urgence pour le pays, n'est «pas encore une urgence sanitaire mondiale», alors que des mesures de prévention continuent d'être déployées.

Le coronavirus, qui frappe la Chine depuis le mois de décembre, continue sa progression et se répand désormais au-delà de ses frontières. 2019 n-Cov, c’est son nom, a déjà causé 26 morts et contaminé plus de 800 personnes. Mais selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’exprimant devant la presse à l’issue de deux jours de réunion de son comité d’urgence, ce virus n’est «pas encore une urgence sanitaire mondiale». «Je ne déclare pas aujourd'hui une urgence de santé publique de portée internationale», a-t-il souligné, ajoutant qu’il «il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine en dehors de la Chine».

Dans le même temps, le comté de Brazos, dans le Texas (Etats-Unis), a annoncé le 23 janvier enquêter sur un nouveau cas présumé d’infection au coronavirus chinois chez un étudiant ayant voyagé à Wuhan, en Chine, berceau de l’épidémie. «Hier, un malade potentiel a été identifié dans une salle des urgences locales», a fait savoir le docteur Eric Wilke, membre des autorités sanitaires du comté lors d’une conférence de presse, indiquant que l’étudiant présentait des «symptômes respiratoires légers» comme une «toux» et une «congestion».

Par ailleurs, le ministère japonais de la Santé a affirmé, ce 24 janvier, avoir confirmé un deuxième cas d’infection dans l’archipel. «Il a ressenti de la fièvre le 14 janvier, a consulté un médecin en Chine les 15 et 17 et aucun signe de pneumonie n'avait été détecté à ce stade», a-t-il expliqué. La personne infectée est un résidant de Wuhan arrivé au Japon le 19 janvier. Il a pu quitter l'hôpital après avoir été traité.

La Chine a en outre confirmé un deuxième mort en dehors de l’épicentre de l’épidémie. Cette personne est décédée dans le Heilongjiang (nord-est), une province frontalière de la Russie, ont constaté les autorités locales sans fournir plus de détails. Cette province est située à plus de 1 800 kilomètres à vol d'oiseau de Wuhan, la ville de 11 millions d'habitants où ont été comptabilisés la grande majorité des cas de contamination et des décès dus au virus depuis décembre.

Plus de 30 millions d'habitants du centre de la Chine sont désormais bloqués par des mesures anti-épidémie, après la quarantaine imposée en réponse au nouveau coronavirus. Une commune riveraine du Yangtsé, Jingzhou, a mis en place une interdiction de quitter la ville en train, en bateau ou en autocar. La localité, qui compte plus de six millions d'habitants, est la neuvième à faire l'objet d'une telle mesure dans la région de Wuhan.

Lire aussi : Comment la Chine fait-elle face à l’épidémie de coronavirus ?