Un Clasico sous tension à Barcelone sur fond de revendications indépendantistes (IMAGES)

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent dans le cadre de la Liga, les indépendantistes catalans ont fait valoir leurs revendications à l'intérieur et à l'extérieur du stade barcelonais.

Les indépendantistes catalans ont profité du Clasico – le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid – qui se joue au Camp Nou dans la capitale catalane, pour exprimer leurs revendications le 18 décembre, à l'appel du «mouvement citoyen» sans porte-parole, Tsunami Democràtic. Alors qu'il devait initialement se tenir le 26 octobre, le match avait exceptionnellement été repoussé en raison du contexte très tendu. Et la tension n'est pas vraiment retombée depuis. Pire : elle était encore palpable à l'intérieur et à l'extérieur du stade au moment du coup d'envoi.

Des heurts ont notamment éclaté aux abords du Camp Nou entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont procédé à des charges.

Bueno bueno bueno, ahora sí que empieza la fiesta. Los Mossos cargan contra los lazis que bloquean las entradas. Mirad como huyen los valientes. #ElClasicopic.twitter.com/PXAbTuF1YM — Mazzinguerzetta (@Mazzinguerzett1) December 18, 2019

Du matériel urbain a été renversé sur la voie publique et incendié, comme en attestent les images postées sur internet par un journaliste du quotidien espagnol El Paìs.

À l'intérieur du Camp Nou et de ses 100 000 places, les supporter ont déployé des banderoles sur lesquelles figuraient le slogan en anglais «Spain sit and talk» [Espagne assieds-toi et dialogue, en Anglais]. Plus tôt dans la journée sur Twitter, le mouvement Tsunami Democràtic avait donné pour instruction aux socios (les supporters du Barça), de brandir des banderoles avec la même inscription.

#SpainSitAndTalk



“FREEDOM”



Quite the scene for El Clasico pic.twitter.com/EiidBzSF24 — Henry Bushnell (@HenryBushnell) December 18, 2019

Au début du match, les «Independencia !», repris en chœur par le public, ont résonné dans les stade.

Les autorités avaient mis en œuvre un important dispositif de sécurité à base de fouilles et de cordons de sécurité pour que la rencontre, qui compte selon les estimations environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde, se passe sans accrocs majeurs.

Les lourdes condamnations judiciaires prononcées mi-octobre à l'encontre de neuf dirigeants indépendantistes qui avaient organisé un référendum d'indépendance interdit par Madrid en 2017, ont réveillé la colère des indépendantistes catalans, donnant lieu à des heurts parfois violents dans les rues de Barcelone entre manifestants et forces de l'ordre. Lors des dernières élections législatives, les indépendantistes ont obtenu 23 sièges sur les 48 disponibles en Catalogne.

