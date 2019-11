Brésil : l'ex-président Lula est sorti de prison

Après un arrêt rendu dans la soirée du 7 novembre par la Cour suprême, un juge brésilien a autorisé la libération de l'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré depuis plus d'un an et demi pour corruption.

Un juge brésilien a autorisé, le 8 novembre, la sortie de prison de l'ex-président Lula, après un arrêt rendu la veille par la Cour suprême, selon l'ordre de libération consulté par l'AFP. Luiz Inacio Lula da Silva, 74 ans, figure historique de la gauche brésilienne, a ainsi été libéré dans la soirée plus d'un an et demi après son incarcération à Curitiba pour corruption.

Dans son ordre de libération, le juge a expliqué qu'il n'y avait plus «aucun fondement pour l'exécution de la peine» en raison de la décision de la Cour suprême de mettre fin à une jurisprudence permettant l'emprisonnement dès une première condamnation en appel, même si tous les recours ne sont pas épuisés.

Incarcéré depuis avril 2018, Lula a commencé à purger une peine de huit ans et dix mois pour corruption, mais dispose encore d'autres recours auprès d'instances supérieures.

Lula a été accusé d'avoir bénéficié d'un triplex dans une station balnéaire proche de Sao Paulo en échange de l'octroi de contrats à une compagnie du BTP. Depuis sa cellule de la Police fédérale à Curitiba, il n'a cessé de clamer son innocence, se disant victime d'un complot pour l'empêcher de revenir au pouvoir.

