Guerre au Yémen : des célébrités se mobilisent pour cesser la vente d'armes à l'Arabie saoudite

Plusieurs célébrités, dont Catherine Deneuve et Vikash Dhorasoo, enjoignent la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, de cesser leurs ventes d'armes à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis qui sont engagés dans la guerre au Yémen.

A l’initiative de huit ONG dont Médecins du Monde, Action contre la faim, la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme) ou encore l'organisation Mwatana, plusieurs personnalités de diverses nationalités se sont mobilisées pour demander à la France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'interrompre leurs ventes d’armes à l’Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis qui sont engagés dans la guerre au Yémen depuis 2015.

L’actrice Catherine Deneuve, l’ex-joueur de l'équipe des Bleus Vikash Dhorasoo, l’humoriste et chroniqueuse Sophia Aram ainsi que la chanteuse et compositrice britannique Annie Lennox (du groupe de musique Eurythmics) et son compatriote l'acteur Charles Dance (Tywin Lannister dans «Game of Thrones»), ont choisi de briser le silence régnant sur la situation au Yémen. Ils dénoncent dans une vidéo la responsabilité de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis dans le conflit qui ravage le pays et la très grave crise humanitaire qui s’y enracine. Pour y remédier, ces personnalités demandent à ces trois pays de cesser toute vente d’armes à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis.

Il est de notre devoir d’empêcher que des enfants [...] aient leur vie brisée par des biens fabriqués au Royaume Uni, en France ou aux Etats-Unis

La vidéo s’inspire du documentaire «Yémen : les enfants et les guerre» de la réalisatrice primée yéménite Khadija Al-Salami.

«Ce n’est pas notre histoire mais son histoire est aussi notre responsabilité», déclarent les célébrités dans ce clip vidéo qui évoque le cas d'une enfant de quatre ans dont les parents, les deux frères et un oncle ont été tués en 2017 dans un raid aérien sur un village. «Ce qui me révolte, c’est qu’on parle si peu du Yémen. Tout le monde devrait être choqué par des histoires comme celle d’Alanoud. Pourtant, nous regardons ailleurs, ce qui a permis à cette guerre tragique de se poursuivre depuis plus de quatre ans», confie Catherine Deneuve.

Pour sa part, l’acteur Charles Dance estime «qu’il est de notre devoir d’empêcher que des enfants comme la petite Alanoud aient leur vie brisée par des biens fabriqués au Royaume Uni, en France ou aux États-Unis».

«Cessez les ventes d’armes à l’Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis», concluent les personnalités, «le Yémen ne peut plus attendre».

La France a vendu pour 11 milliards d'euros d'armes et de matériel militaire à l'Arabie saoudite en neuf ans. Un commerce dont l'aspect éthique est très critiquée par de nombreuses ONG, dans la mesure où le royaume saoudien mène à la tête d'une coalition de pays arabes une guerre au Yémen depuis 2015, internationalisant la guerre civile yéménite commencée l'année d'avant. D'après les Nations unies, ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts, trois millions de déplacés, et représenterait «la pire catastrophe humanitaire actuelle».

En avril dernier, après des récentes révélations de l'ONG Disclose concernant l'utilisation d'armes françaises dans le conflit au Yémen, la ministre française des Armées Florence Parly avait déclaré qu'«à [s]a connaissance, ces armes [n'étaient] pas utilisées de façon offensive dans cette guerre au Yémen».

