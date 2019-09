Crise ukrainienne : à l'ONU, Macron salue des «progrès» et annonce un sommet au «Format Normandie»

Le président de la République française a salué des «progrès» réalisés au cours des dernières semaines concernant le règlement de la crise ukrainienne, et a annoncé un sommet au «Format Normandie» au cours des prochaines semaines.

La résolution de la crise ukrainienne est sur la bonne voie : c'est ce qu'a annoncé en substance le chef d'Etat français, au cours de son allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le 24 septembre. «Le président [ukrainien] Zelensky a amorcé des premiers pas, le président [russe] Poutine a su lui répondre ; des progrès ces dernières semaines ont été faits», a ainsi jugé Emmanuel Macron.

«Nous connaissons [...] notre horizon et les prochaines étapes», a-t-il poursuivi, évoquant l'application des accords de Minsk et «la capacité à bâtir sur le terrain, enfin, une paix durable». Et le président de la République d'annoncer, dans «les prochaine semaines», «un sommet en Format Normandie [réunissant l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne] au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement».

Le 7 septembre dernier, un échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine a été salué, notamment par la France, comme un premier pas vers une solution à la crise ukrainienne. Quelques jours plus tard, le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays se préparait à un nouvel échange de prisonniers avec la Russie.

Lire aussi : Vers un nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine ?