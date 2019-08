La Russie et l'Ukraine auraient convenu d'un échange de 33 prisonniers chacun

Plus de 5 ans après le début de la crise ukrainienne, Moscou et Kiev auraient, pour la première fois, trouvé un accord d'échange de prisonniers. Le journaliste russe Kirill Vychinski et le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov ne seraient pas concernés.

Moscou et Kiev auraient provisoirement accepté d'échanger 33 Russes détenus en Ukraine contre 33 Ukrainiens détenus en Russie. C'est ce qu'affirme le média russe RBK, citant des sources proches du dossier. De même source, la représentante ukrainienne pour les droits humains, Lioudmila Denissova, qui représente Kiev dans le processus d'échange, se trouverait déjà à Moscou.

RBK affirme également que l’échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie se déroulera du 28 au 29 août. Le rédacteur en chef de RIA Novosti en Ukraine, Kirill Vychinski – en détention préventive depuis plus d’un an en Ukraine – ne fera pas partie de cet échange, selon les sources citées par RBK. Le sort du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov reste inconnu, toujours selon le média RBK.

Si les autorités russes n'ont pas confirmé l'information, interrogé sur cette question par la presse plus tôt dans la journée le 22 août, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que des échanges entre les représentants de la Russie et de l'Ukraine avaient eu lieu au sujet des détenus.

Lors d’un point presse, il a également noté – sans plus de précisions – que les dirigeants russes et français, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, avaient abordé le sujet de l'échange de détenus en Russie et en Ukraine lors de leur rencontre au fort de Brégançon.

Interrogée sur le même sujet, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, n’a pas souhaité commenter. «Cette information existe, mais je ne peux pas la partager. Toutes ces questions doivent être résolues par des professionnels, des autorités compétentes sur une base légale, et c’est ce qui sera fait», a-t-elle fait savoir.

Lire aussi : Kiev propose à la Russie d'«échanger» Kirill Vychinsky contre Oleg Sentsov