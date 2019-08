Salvini propose au «généreux millionnaire» Richard Gere d'accueillir des migrants dans ses villas

Dans la foulée des réactions provoquées par l'action de soutien aux migrants de Richard Gere, l'homme fort du gouvernement italien a, lui aussi, interpellé l'acteur américain sur Twitter, suggérant à ce dernier de faire parler sa générosité.

C'est dans un tweet publié ce 10 août que le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a décidé de répondre au célèbre acteur américain Richard Gere qui, dans le cadre d'une action de soutien aux migrants, était monté la veille à bord du navire Open Arms, stagnant au large des côtes italiennes depuis près d'une semaine.

«Ça critique le décret de Salvini mais combien d'invités dans ta villa Richard ?», peut-on ainsi lire sur des images montrant Richard Gere en compagnie de migrants, postées par le vice-président du Conseil des ministres italien. Et celui-ci d'ajouter dans son tweet, non sans ironie : «Je suis certain que le généreux millionnaire les accueillera tous dans ses villas. Ai-je tort ???»

Visto che i suoi amici della ONG hanno 180 immigrati a bordo, sono sicuro che il generoso milionario li ospiterà tutti nelle sue ville. Sbaglio??? pic.twitter.com/mB3SIfSK7D — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 10, 2019

La veille, l'acteur américain, déjà connu pour son activisme en faveur de la cause tibétaine, avait communiqué à propos de son action de solidarité, expliquant avoir apporté «autant d'eau et de nourriture que possible pour tout le monde à bord».

A défaut d'accueillir les 121 passagers présents à bord du navire Open Arms depuis neuf jours, le gouvernement maltais avait pour sa part annoncé le 10 août accepter d'accueillir 39 migrants recueillis dans la nuit par le bâtiment de l'ONG espagnole Proactiva. Proposition à laquelle Malte assure avoir reçu une réponse négative du navire. Comme le rapporte l'AFP, Open Arms a de son côté dénoncé l'attitude de Malte, estimant qu'elle était génératrice de tensions à bord, le navire faisant du surplace au large de l'île italienne de Lampedusa.

«La plupart des gens en parlent comme de migrants mais pour moi ce sont des réfugiés en fuite», avait alors déclaré le héros de Pretty woman lors d'une conférence de presse à Lampedusa aux côtés de dirigeants de l'ONG Proactiva.

