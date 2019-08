Torse nu derrière les platines, cocktail à la main... Les images de Salvini à la plage font le buzz

Le ministre de l'Intérieur italien a participé à une fête de son parti, la Lega, sur une plage de la côte adriatique. Sur des photos et vidéos, il apparaît dans un style très décontracté... qui n'a pas manqué de faire réagir presse et internautes.

Si le but était de faire parler lui, c'est réussi : la presse et les réseaux sociaux ont amplement repris et commenté les images du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, sur la plage de Papeete de la ville italienne de Cervia, au début du mois. Dans une vidéo relayée notamment par La Repubblica, le vice-président du Conseil des ministres apparaît notamment... derrière des platines, torse nu et un cocktail à la main. L'hymne italien Fratelli d'Italia retentit, suivi par des sonorités moins solennelles.

Il s'agissait, rapporte le journal, de la fête d'une section régionale du parti de droite anti-immigration Lega, auquel appartient le membre du gouvernement.

D'autres photos de Matteo Salvini à la plage – casquette sur la tête et tirant la langue au milieu de fêtards ; face à une jeune femme dansant en bikini… – ont été commentées par des journalistes ou des internautes, y compris en France. Un certain nombre d'entre eux jugent les poses et le comportement du ministre déplacés, bien que celui-ci soit rompu à un style de communication censé souligner sa simplicité et sa proximité avec le peuple.

Salvini, ministre de l'Intérieur, DJ sur une plage branchée d'Emilie-Romagne 🤦🏻‍♂️🇮🇹 — Boris Kharlamoff (@BorisKharlamoff) 4 août 2019

Capisco che l'obiettivo sia quello di sviluppare la retorica del "#Salvini uomo del #popolo" o "Salvini in mezzo alla gente come una persona qualunque"... Ma qui abbiamo superato un certo limite.

A dir poco sconcertante tutto questo.#PapeeteBeach#Papeete#SalviniVergognapic.twitter.com/cBfItPWMru — Gabriele Miceli (@LeleRapture) 4 août 2019

Matteo Salvini dirige la Lega, qui est au pouvoir en coalition en Italie avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S). Grand utilisateur des réseaux sociaux, il est habitué des publications susceptibles de créer la polémique.

