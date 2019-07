Au moins 40 migrants morts dans un raid aérien en Libye, la France et l'ONU condamnent l'attaque

La France a condamné le raid aérien qui a fait près de 40 morts dans un centre de détention de migrants en Libye. Au moins 70 migrants ont également été blessés dans l'attaque, selon un bilan préliminaire.

Le gouvernement d'union nationale de Tripoli a accusé le «criminel de guerre Khalifa Haftar» d'avoir conduit une frappe aérienne intervenue dans la nuit du 2 au 3 juillet et qui a fait près de 40 morts et 70 blessés dans un centre de rétention pour migrants en Libye.

L'Union européenne a condamné un «horrible attentat» : «L'Union européenne s'associe à l'appel lancé à l'ONU pour qu'elle mène immédiatement une enquête sur les auteurs de cet horrible attentat», a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué. Et de souligner : «L'attaque choquante et tragique d'un centre de détention à Tripoli nous rappelle le coût humain du conflit en Libye ainsi que la situation désastreuse et vulnérable des migrants pris dans la spirale de la violence dans ce pays [...] La violence contre les civils, y compris les réfugiés et les migrants, est tout à fait inacceptable et nous la déplorons dans les termes les plus vifs.»

Selon cette même source, la frappe «démontre une fois de plus la nécessité d'un cessez-le-feu dans le conflit libyen.»

L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a également condamné la frappe et déclaré : «Cet attentat pourrait clairement constituer un crime de guerre, frappant des innocents […] contraints d'échouer dans cet abri par des conditions de vie épouvantables.»

En France, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait savoir que Paris condamnait aussi l'attaque : «À la suite de ce drame, la France appelle à nouveau les parties à une désescalade immédiate et à la cessation des combats.»

Les troupes du général Haftar ont pour leur part renvoyé la responsabilité de l'attaque aux milices associées à Tripoli, précisant qu'il s'agissait d'une réplique à une frappe aérienne de l'armée nationale libyenne visant un camp militaire.

