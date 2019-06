Golounov : «Maintenant, je connais pas mal de choses» à propos des affaires fabriquées (ENTRETIEN)

Le journaliste russe Ivan Golounov a été arrêté et inculpé de tentative de trafic de drogues, avant que les charges pesant sur lui ne soient levées. Il est revenu pour RT sur l'épisode de son interpellation.

Le 6 juin dernier, Ivan Golounov était interpellé par la police moscovite au motif qu’il détenait, selon les autorités, quatre grammes de méphédrone, une drogue de synthèse, retrouvés dans son sac à dos. Le journaliste a été mis en examen le 8 juin pour tentative de trafic de drogue et risquait jusqu’à 15 ans de prison.

Ces événements avaient provoqué dans la société civile russe une vague de soutien au journaliste d’investigation de 36 ans travaillant pour le média indépendant Meduza. Les poursuites contre Ivan Golounov ont finalement été levées le 11 juin, le ministère de l’Intérieur annonçant dans la foulée que son assignation à résidence allait prendre fin.

Dans le cadre d'un long entretien accordé à RT, Ivan Golounov est revenu, notamment, sur l'épisode de son arrestation. «Tu as probablement raconté cela plusieurs fois. On devait se rencontrer avec toi, en fait…», explique Ilia Vassiounine, journaliste de RT réalisant l'interview. Et Ivan Golounov de livrer son récit : «Je me rendais à ma rencontre avec toi, il ne me restait que quelques centaines de mètres à parcourir quand quelqu’un est arrivé de derrière en courant, des jeunes gens en civil. Ils ont dit qu’ils étaient de la police criminelle, que j’étais en état d’arrestation, et que je devais moi-même comprendre pourquoi. Sans plus de détails. Ils m’ont mis les menottes, ils ont sorti mon téléphone de mon jean, ils ont exigé que je le débloque, j’ai refusé, ils m’ont embarqué dans la voiture. Après cela ils m’ont montré leurs cartes de police ; un peu plus tard, ils ont dit qu’ils étaient de la police anti-drogue».

Si je peux être utile, je vais le faire

Après l'inculpation d'Ivan Golounov, les autorités avaient publié une série de photos de ce qu'elles présentaient comme des appareils artisanaux servant à fabriquer de la drogue de synthèse. Or toutes ces photos — à l'exception d'une — ont rapidement été retirées, la police ayant reconnu qu'elles étaient liées à une autre affaire.

Plus tard dans l'interview à RT, le journaliste d'investigation ironise : «Maintenant je connais pas mal de choses à propos des arrestations et, disons, du système de fabrication des affaires pénales. Si je peux aider quelqu’un dans ce domaine, si ma position, mon opinion importe pour quelqu’un, je suis absolument prêt à l’exprimer et à partager mes vues. Si je peux être utile, je vais le faire».

