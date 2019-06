L'ex-président égyptien Mohamed Morsi est mort

La télévision publique égyptienne a fait savoir que l'ancien chef d'Etat égyptien Mohamed Morsi était décédé. L'ex-président, issu du mouvement islamiste des Frères musulmans, s'était effondré devant un tribunal avant d'être conduit à l'hôpital.

L'ancien président égyptien issu des Frères musulmans Mohamed Morsi, 67 ans, est mort ce 17 juin après une audition au tribunal au Caire, selon la télévision publique égyptienne.

Selon des sources sécuritaire et judiciaire citées par l'AFP, l'ancien chef d'Etat en détention depuis 2013, a parlé ce 17 juin devant un tribunal avant de s'effondrer, puis d'être emmené à l'hôpital où il est décédé.

«Il a parlé devant le juge pendant 20 minutes puis il s'est animé et s'est évanoui. On l'a vite emmené à l'hôpital où il est mort plus tard», a déclaré la source judiciaire de l'AFP.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rendu hommage au «martyr» Morsi après sa mort. «Que Dieu accorde à notre martyr, notre frère Morsi, sa miséricorde», a déclaré le chef d'Etat à un groupe de journalistes.

Le leader islamiste, élu président d'Egypte le 24 juin 2012, était emprisonné depuis sa destitution par l'armée et la prise de pouvoir de son ancien ministre de la Défense Abdel Fattah al-Sissi, à l'été 2013 à la suite de plusieurs crises ayant entraîné des manifestations de ses opposants.

Mohamed Morsi avait été jugé par la suite dans plusieurs affaires dont un dossier d'espionnage pour l'Iran, le Qatar et des groupes militants comme le Hamas à Gaza.

Il avait déjà été condamné à un total de 45 ans de prison dans deux affaires [incitation à la violence contre des manifestants fin 2012 et espionnage au profit du Qatar]. Il a par ailleurs été condamné à mort en 2015 pour espionnage et des évasions avant que cette dernière condamnation, et une autre à perpétuité, ne soient annulées.

