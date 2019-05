Les terribles images du moment où l'avion russe en feu atterrit à Moscou (VIDEO)

Les premières images montrant l'atterrissage, à l'aéroport de Moscou-Cheremetievo, d'un avion de ligne Soukhoï Superjet, en proie à de violentes flammes, sont apparues sur les réseaux sociaux. 13 personnes auraient perdu la vie, selon Tass.

Ce 5 mai, un avion de ligne Soukhoï assurant la liaison entre Moscou et Mourmansk a été contraint d’atterrir en urgence après un incendie à bord, selon l'agence de presse russe Interfax. Des sources médicales citées par Tass font état de 13 morts et six blessés. Plus tôt, le service de presse du Comité d'enquête de Russie avait communiqué un bilan provisoire d'un mort et quatre blessés.

Sur des images du drame, diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir l'appareil, déjà en feu, atterrir, alors que les flammes continuent de l'engloutir.

Посадка пылающего Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Пилоты - стальные люди pic.twitter.com/ETlzOHbUKw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 mai 2019

L'avion transportait 78 personnes. Selon les premiers éléments rapportés par l'agence de presse Ria Novosti, l'incendie aurait été causé par un problème lié aux équipements électriques à bord. Une enquête a été ouverte.

