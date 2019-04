Pologne : le Congrès juif mondial indigné après la célébration d'un rite jugé antisémite (VIDEO)

A l'occasion du Vendredi saint, des habitants du village polonaise de Pruchnik ont brûlé une marionnette. Censée représenter Judas, elle était affublée d'un grand nez crochu. Le Congrès juif mondial a condamné un rite «ouvertement antisémite».

Les habitants de la localité de Pruchnik (sud de la Pologne) ont célébré le 19 avril le Vendredi saint, l'un des temps forts des fêtes chrétiennes de Pâques. A cette occasion, un rituel vieux du 18e siècle au cours duquel il est de coutume de frapper, pendre à un arbre, puis brûler une marionnette censée représenter la figure de Judas, a été organisé. Dans l'histoire chrétienne, Judas a trahi Jésus en le livrant aux Romains avant sa crucifixion pour trente pièces d'argent.

Pratiqué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce rite connu sous le nom de «Jugement de Judas», n'est désormais pratiqué que dans quelques villages du pays. Selon le portail d'information polonais oko.press, il n'avait plus cours à Pruchnik.

Dans plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir la marionnette en paille, affublée d'un grand nez crochu et dotée de papillotes, recevoir des coups de bâtons assénés par plusieurs dizaines d'enfants avant d'être brûlée par un adulte et jetée dans la rivière Mleczka.

Cette célébration a provoqué le courroux et l'indignation du Congrès juif mondial. Son vice-président, Robert Singer, a exprimé dans un communiqué publié le 21 avril son «dégoût et [son] indignation devant cette nouvelle manifestation ouvertement antisémite». Et d'ajouter : «Les juifs sont profondément inquiets de cet atroce renouveau de l'antisémitisme moyenâgeux qui a conduit à une violence et des souffrances inimaginables.» De son côté, le même jour, la télévision publique israélienne KAN a estimé que la cérémonie «comportait plusieurs éléments antisémites».

Fin 2018, une crise a opposé la Pologne à Israël après l'adoption d'une loi polonaise perçue dans l'Etat hébreu et aux Etats-Unis comme une tentative d'empêcher les survivants de la Shoah d'évoquer les crimes des Polonais à cette époque. Si le texte a finalement été amendé, les relations polono-israéliennes ne sont pas améliorées pour autant. En février 2019, après des propos polémiques du chef de la diplomatie israélienne au sujet d'un antisémitisme supposément intrinsèque à la Pologne, Varsovie a retiré sa participation à un sommet du groupe de Visegrad prévu en Israël.

Terre d'accueil des juifs jusqu'au 20e siècle, la Pologne a vu sa population décimée lors de l'occupation du pays par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Six millions de ses habitants, dont trois millions de juifs, ont péri durant cette période. La communauté juive dans le pays est aujourd'hui évaluée entre 8 000 et 12 000 membres.

Lire aussi : Accusée d'antisémitisme par Israël, la Pologne enterre un sommet de Visegrad prévu à Jérusalem