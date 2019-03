«Comment repérer un juif» : la une d'un journal polonais créé la polémique

Libération de la parole antisémite en Pologne ? Un journal distribué à l'assemblée nationale a provoqué une courte polémique après qu'un député s'est aperçu de la teneur de la une proposée par la publication : «Comment repérer un juif».

«Patronymes, archétypes anthropomorphiques, tics de langage, apparence, traits de caractère et méthodes [...] leurs activités de désinformation» : le journal polonais Tylko Polska («Rien que la Pologne» en français) a voulu passer au crible pour ses lecteurs ce qu'il estime constituer la judaïté avec un titre de une particulièrement polémique : «Comment repérer un juif». L'article présenté en une propose également : «Comment peut-on les vaincre ? Cela ne peut plus durer !» En photo, le visage de Jan Gross, universitaire juif polonais de Princeton, qui s'intéresse aux questions liées à la Seconde Guerre mondiale et notamment au rôle des Polonais pendant ce conflit.

Le journal étant notamment distribué au kiosque de l'assemblée nationale polonaise, le parlementaire Michal Kaminski a dit toute sa rage dans une interview à la presse : «Des journaux aussi obscènes proposés au Parlement ? Je considère qu'il s'agit d'un scandale absolu ! On dirait une publication directement tirée de l'époque nazie.»

W #Sejm'ie @KancelariaSejmu sprzedawana jest gazeta "Tylko Polska", w której można znaleźć instrukcję..."jak rozpoznać Żyda po nazwisku, cechach itd."



Co mówiła @BeataSzydlo i politycy #PiS? "PL jest krajem wolnym od antysemityzmu"? "Nie ma zgody na rasizm i nacjonalizm"?



Aha. pic.twitter.com/crfD1pRqsP — Szymon Komorowski (@szykom89) 13 mars 2019

Andrzej Grzegrzolka, responsable du centre d'information des parlementaires polonais, a fait savoir que le kiosque à journaux était géré par un prestataire et qu'en conséquence de la polémique suscitée par cet article, tous les exemplaires de cette publication seraient retirés dans ce kiosque. Par ailleurs, tous les journaux proposés dans ce point de vente seront désormais contrôlés en amont.

