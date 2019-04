Au Venezuela, Maduro et Guaido mobilisent simultanément leurs partisans (VIDEOS)

Pro-Maduro et pro-Guaido se sont simultanément rassemblés dans les rues de plusieurs villes du pays ce 6 avril. L'occasion pour le chef d'Etat élu de réaffirmer sa légitimité, et pour l'autoproclamé président par intérim, de remobiliser ses troupes.

Le 6 avril, répondant à l'appel de Nicolas Maduro d'un côté, et à celui de Juan Guaido de l'autre, de nombreux Vénézuéliens ont participé à des rassemblements simultanés, notamment dans les rues de Caracas.

Devant une foule réunissant ses partisans par milliers, le président élu Nicolas Maduro a tenu un discours dans lequel il a entre autres annoncé la récente approbation du «plan de la patrie 2019-2025» avec lequel il entend dynamiser le développement économique de son pays.

Le chef d'Etat vénézuélien a aussi évoqué de nouveaux rapports qu'avaient établis le gouvernement concernant l'origine de ce qu'il assure être les «attaques électriques» qui ont plongé la capitale dans le noir à plusieurs reprises.

Lire aussi : Gigantesque coupure de courant à Caracas : Maduro dénonce «la guerre de l’électricité»

Parmi les différents tweets qu'il a publiés dans la journée, Nicolas Maduro s'est félicité d'«un succès total au début de l’opération de défense de la liberté, avec un déploiement national de plus de cinq millions de Vénézuéliens et vénézuéliennes», et le président de commenter : «Un peuple noble, conscient, organisé et mobilisé par la paix. Les rues sont au peuple, pas à l’oligarchie.»

Éxito Total en el arranque de la Operación en Defensa de la Libertad, con un despliegue nacional de más de 5 millones de venezolanos y venezolanas. Un pueblo noble, consciente, organizado y movilizado por la paz. ¡Las calles son del Pueblo, no de la oligarquía!. pic.twitter.com/5NvkPDOzwI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 6 avril 2019

A défaut de pouvoir chiffrer l'ampleur de la mobilisation à Caracas, plusieurs vidéos témoignent d'une importante foule chaviste réunie dans la capitale. «Si Guaido et les Etats-Unis croyaient que le chavisme était mort, ils ont dû être extrêmement déçus après la marée rouge de ce samedi à Caracas», a notamment commenté Erika Ortega Sanoja, journaliste correspondante pour RT au Venezuela.

Si Guaidó y Estados Unidos creían que el chavismo estaba muerto, deben haberse llevado tremenda decepción después de comprobar que este sábado salió una verdadera marea roja en #Caracas. El sol no se puede ocultar con los medios. #PuebloEnDefensaDeLaRevolucionpic.twitter.com/4gFOdbbT2n — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 6 avril 2019

«Les gens dans la rue ! Notre peuple reste inébranlable dans son droit d’être libre, il n’y aura pas de marionnette impériale qui nous empêchera de construire la grande patrie avec notre président» a commenté Nahum Fernandez, le président du conseil municipal de Caracas.

¡PUEBLO EN LA CALLE! Nuestro Pueblo sigue firme en su derecho de ser libre, no habrá títere imperial que nos impida la Construcción de la Patria Grande de la mano del Pdte. @NicolasMaduro.@dcabellor@PartidoPSUV@ErikaPSUV#PuebloEnDefensaDeLaRevolución#VenezuelaMarchaPorLaPazpic.twitter.com/UMiwyx4k0L — Nahum Fernandez (@Nahumpsuv) 6 avril 2019

De son côté, l'opposant politique Juan Guaido, qui s'est autoproclamé le 23 janvier 2019 président par intérim du Venezuela, récoltant l'appui de plusieurs pays dont les Etats-Unis, a également mobilisé ses troupes dans les rues de la capitale le même 6 avril.

Lire aussi : Les Etats-Unis appellent l'armée vénézuélienne à rejoindre Juan Guaido

Juan Guaido a ainsi harangué la foule : «On est là et on va y rester ! Tous dans la rue, pour la phase définitive qui mettra fin à l'usurpation !»

Des images témoignent d'une importante affluence à Caracas des partisans de Juan Guaido. Parmi ses tweets du jour, l'opposant a affirmé que «358 points de protestation» avaient été enregistrés à travers le pays.

Y el miércoles vamos de nuevo a la calles a multiplicar los puntos de la #OperaciónLibertad.



Los 358 puntos de protestas de hoy se tienen que convertir en 1000 puntos muy pronto para organizarnos por nuestro futuro y acercarnos a la toma del poder. pic.twitter.com/nMjP0DnzaP — Juan Guaidó (@jguaido) 6 avril 2019

Illustrant le volume du rassemblement, une vidéo tweetée par le média en ligne El Pitazo fait état de la foule qui s'est réunie, à l'appel de Juan Guaido, pour entamer ladite «opération liberté».

Así estuvo la concentración convocada por Juan Guaidó este sábado #6Abr en #Caracas, al inicio de la llamada Operación Libertad pic.twitter.com/XjOHXGG4zx — El Pitazo (@ElPitazoTV) 6 avril 2019

Parmi les différents rassemblements pro-Guaido qui se sont déroulés dans le pays le même jour, l'un a donné lieu à des échauffourées à Maracaibo, deuxième ville du Venezuela, dans l'ouest du pays. A ce sujet, France 24 précise que deux députés de l'opposition, Renzo Prieto et Nora Bracho, ont été arrêtés et «brièvement détenus».

Lire aussi : Tout comprendre à la nouvelle offensive contre le Venezuela