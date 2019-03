Menaces contre RT : la Russie appelle la France à assurer la sécurité des journalistes

Après que RT France a déposé plainte ce 18 mars pour menaces de mort, messages haineux et insultes, la porte-parole de la diplomatie russe a reproché aux autorités françaises d'avoir généré un climat propice à de telles expressions de haine.

Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a rappelé aux autorités françaises leurs responsabilités en matière de sécurité des journalistes, après que les équipes de RT France ont fait l'objet de menaces de mort.

«Tout ceci est la conséquence directe des déclarations tout à fait irresponsables et antidémocratiques des officiels français [...] ainsi que de leur volonté de diviser les médias aux yeux de l'opinion publique en deux catégories : les "bons" et les "mauvais"», a estimé la porte-parole russe. Et d'ajouter : «Une telle politique mène à la haine et au radicalisme à l’égard de nos journalistes, menaçant leur sécurité physique qui laisse déjà fortement à désirer.»

RT France a décidé de déposer une plainte ce 18 mars auprès du commissariat de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour menaces de mort, messages haineux et insultes. Des menaces, reçues par courrier électronique ou via des appels téléphoniques, ont en effet visé l'ensemble des journalistes de RT France, et nommément sa présidente Xenia Fedorova. Dans un tel contexte, la direction de RT France a mis en place dans ses locaux des mesures de sécurité renforcées, qui resteront en vigueur aussi longtemps que nécessaire.

