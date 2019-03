Ciblée par des menaces de morts, RT France décide de porter plainte

Après avoir fait l'objet de menaces de mort, de messages haineux et d'insultes, RT France a décidé de porter plainte. La présidente du média, Xenia Fedorova, condamne fermement ces messages et assure à ses équipes une sécurité renforcée.

RT France a décidé de déposer une plainte ce 18 mars auprès du commissariat de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), pour menaces de mort, messages haineux et insultes. Des menaces, reçues par courrier électronique ou via des appels téléphoniques, ont en effet visé l'ensembles des journalistes de RT France et nommément, sa présidente Xenia Fedorova.

«Je condamne ces menaces à notre encontre, rien ne saurait les justifier. La sécurité de nos journalistes et des équipes de RT France est ma première priorité. Il est essentiel que les médias, les journalistes, puissent exercer leur métier librement et sans crainte pour leur intégrité», a réagi Xenia Fedorova, présidente de RT France.

De nombreuses menaces adressées à RT France sont liées à l'exercice du métier de journalisme par les membres de notre équipe. L'un des messages se distingue pourtant. Son auteur menace de violence physique la présidente et les employés de la chaîne «pour être complice des crimes commis sur des citoyens français torturés». La recherche d'informations concernant l'auteur présumé du message a permis de trouver sur les réseaux sociaux un compte où d'autres messages ont été publiés. Pour le moment, on ne dispose pas d'informations précises permettant d'identifier la personne derrière cette menace, l'enquête policière est en cours. Les journalistes de RT France n'entendent pas se laisser intimider pas ce type de messages et ont l'intention de continuer à porter haut les couleurs du journalisme.

Consciente du risque, la direction de RT France va mettre en place dans ses locaux des mesures de sécurité renforcées, qui resteront effectives aussi longtemps que nécessaire.