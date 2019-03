L'Union européenne pose ses conditions pour un report du Brexit

Le président du Conseil européen a déclaré que le report du Brexit voulu par Londres était possible à condition que le Parlement britannique adopte l'accord de sortie déjà négocié. Et il a laissé entendre que la date du 30 juin ne serait pas retenue.

La demande du Premier ministre britannique Theresa May de repousser la date du Brexit au 30 juin va-t-elle être acceptée ? C'est une éventualité, à en croire le président du Conseil européen Donald Tusk, à condition que Londres se plie aux conditions de l'Union européenne (UE).

«Je crois qu'une courte extension sera possible», a ainsi fait savoir Donald Tusk le 20 mars, à la veille du sommet qui réunira à Bruxelles les dirigeants des pays du bloc européen. Mais pour que ce soit le cas, il faudra que la Grande-Bretagne la conditionne «à un vote positif sur le traité de retrait à la Chambre des communes», a précisé le président du Conseil européen. Autrement dit, le Parlement britannique est sommé d'adopter l'accord déjà négocié par Theresa May, qu'il a jusqu'à présent rejeté.

Et le diplomate européen de souligner que la date du 30 juin était quoi qu'il en soit trop tardive selon plusieurs Etats membres, et faisait peser de «graves risques politiques et juridiques» pour l'UE, selon la Commission européenne. Il est donc peu probable que cette date soit retenue, la demande de report devant être acceptée à l'unanimité par les dirigeants des 27. En tout état de cause, aucune décision ne sera prise à l'issue du sommet a fait savoir Donald Tusk, précisant qu'il ne livrerait qu'une «indication de ce que les 27 sont prêts à accorder en cas de vote positif [du Parlement britannique]». Une «décision formelle» serait, le cas échéant, prise plus tard, sans qu'il soit indispensable de convoquer un nouveau sommet.

Reste à Theresa May de représenter l'accord de divorce qu'elle a conclu avec Bruxelles aux députés britanniques, et cette fois-ci, à leur faire accepter.

