Bus incendié par son chauffeur en Italie : le témoignage effroyable d'un enfant

Un bus transportant des collégiens a été incendié par son conducteur vers Milan. Si les 51 adolescents à bord ont réussi à s'enfuir, le témoignage de l'un d'entre eux suggère qu'ils ont échappé de peu à un grave danger.

En banlieue milanaise, le conducteur d'un autocar qui transportait des collégiens ce 20 mars a mis le feu à celui-ci, manifestement pour dénoncer le sort des migrants en Méditerranée. Les 51 enfants ont pu s'échapper du véhicule, et aucun blessé grave n'a été recensé par les secours.

Néanmoins, selon le témoignage de l'un d'entre, la scène a été particulièrement effrayante. L'un des collégiens s'exprime ainsi auprès du groupe médiatique italien GEDI : «On était tous effrayés, il nous a pris tous nos portables pour qu’on ne puisse pas appeler les secours ou la police, il a vidé des bidons d’essence sur le sol, nous a attachés et plaqués à terre. Un des téléphones est tombé près de moi et j’ai réussi à me libérer les mains en me faisant assez mal ; mais grâce à ça, j’ai pu appeler la police, qui est arrivée à temps.»

Ce témoignage a été relayé sur les réseaux sociaux par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini :

Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: "Da qui non esce vivo nessuno!". Ma come si fa??? Poteva essere una strage, fortunatamente tutti salvi i 51 ragazzi: è stato un miracolo. Ascoltate il racconto di questo piccolo eroe! pic.twitter.com/o6VDaQbiAt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 mars 2019

Selon la police italienne, l'incendiaire, un Italien d'origine sénégalaise de 47 ans nommé Ousseynou Sy, aurait agi de la sorte pour protester contre les noyades de migrants en mer Méditerranée. «Arrêtez les morts en mer, je vais faire un massacre», aurait-il hurlé, selon la police.

