Cinq ans après le rattachement à la Russie, Poutine salue le patriotisme des habitants de la Crimée

Le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé à l'occasion d’un concert à Simferopol, pour le 5e anniversaire du rattachement de la Crimée à la Russie par référendum. Le chef d'Etat a salué une «décision historique» des Criméens.

A Simferopol, ce 18 mars, des drapeaux russes flottaient au vent tandis que les transports publics et les vitrines de magasins arboraient le slogan : «Cinquième anniversaire du retour de la Crimée à sa terre natale». Cinq ans plus tôt, la Crimée était rattachée à la Russie à l'issue d'un référendum.

Le président russe, Vladimir Poutine, a conclu sa journée en Crimée en apparaissant sur scène lors d'un concert. Le chef d'Etat a salué les habitants de la péninsule, qui ont «tous voté pour cette décision historique», comparant leur conduite à celle des «combattants de l'Armée rouge au début de la Grande guerre patriotique» (le terme désignant en Russie le conflit entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie). «Je n’hésiterais pas à dresser maintenant un parallèle historique : l’attitude des habitants de Sébastopol et des Criméens me rappelle celle des combattants de l’Armée rouge durant les mois tragiques du début de la Grande Guerre patriotique», a-t-il ainsi déclaré.

Et le maître du Kremlin d'ajouter : «Vous étant retrouvés hors du cadre de l’Etat russe durant de très longues années, vous avez, au cours des décennies, conservé dans votre cœur et porté à travers ces années l’amour envers notre Patrie, la Russie.»

«C’est précisément pour cette raison que la Russie a ouvert ses bras, son cœur et son âme, et, avec joie et enthousiasme, vous a accueillis dans son énorme famille multiethnique», a encore dit le président russe.

Vladimir Poutine a également participé dans la journée à une rencontre avec des représentants de la société civile, parmi lesquels des dignitaires religieux et des responsables locaux. «C'est une nouvelle étape dans l'histoire de la Russie parce qu'elle nous a montré à nous-mêmes et au monde entier que la Russie savait s'aimer et défendre ses intérêts», a déclaré le président russe lors de cette rencontre.

